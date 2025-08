“No me salí de El Chavo del 8, me sacaron del programa”: Carlos Villagrán

Carlos Villagrán sorprendió al afirmar que no abandonó por voluntad El Chavo del 8, sino que fue retirado del elenco por la producción debido a que “Quico” estaba acaparando reflectores.

Durante su entrevista en el programa Esta Noche, el actor derribó décadas de rumores: Dicen que yo me salí del programa. ¡Mentira! Yo no me salí del programa, ¡me sacaron del programa!”.

Según él, el éxito de su personaje eclipsó al resto del elenco y provocó tensiones internas que derivaron en su despido dentro del programa que era el fenómeno televisivo más importante del continente.

Villagrán explicó tajantemente que la razón detrás de su salida fue la envidia profesional. Reconoció que “Quico se les fue arriba en popularidad” y que la decisión fue un corte abrupto al elenco que lo impulsó al estrellato.

Ramón Valdés se fue con Villagrán por decisión propia

Según el comediante, tras su salida vivió “más de un año” sin trabajo y con mucha tristeza: “Me quedé sin trabajo más de un año. Lloraba… porque sí lloraba”.

Sobre la salida de Don Ramón, Villagrán aclara que él fue el que quiso seguirlo: “Me dijo: Llévame cachetón”.

Desde su ingreso al elenco en 1973, su personaje de Quico se convirtió en el más querido por el público, generando fricciones con el equipo creativo de Chespirito.

Tiempo después intentó desarrollar su propio programa usando el personaje, pero se enfrentó a problemas legales por derechos de autor y desacuerdos con Roberto Gómez Bolaños.

Sin embargo, su carrera no terminó allí. Ante el cierre de puertas en México, encontró oportunidades en Venezuela, donde pudo seguir interpretando a “Kiko” en giras y espectáculos circenses, manteniendo vivo el personaje que lo marcó durante generaciones.