Una famosa exparticipante de un reality show enloqueció a todos tras aparecer ¡sin cejas! FOTO

La moda resulta ser un arma de doble filo, sobre todo para las figuras públicas: puede impulsarlas o, como en el caso de esta hermosa joven ligada a populares figuras como Neymar, generar auténticas olas de repudio por su aspecto.

El esfuerzo de algunas personas por ser diferentes llega a tal grado en algunas ocasiones, que en lugar de felicitaciones reciben críticas. Hasta ahora, no se sabe si veremos más días así a la influencer o sólo se trató de un capricho temporal... ¡entérate!

¿QUÉ INFLUENCER APARECIÓ SIN CEJAS EN LA CARA EN UNA POLÉMICA FOTO?

Hablamos de Katerina Sarafova, una influencer y personalidad de televisión que saltó a la fama gracias a su participación en el reality show español “Supervivientes” y que causó un gran revuelo hace unas horas, cuando subió una foto perturbadora en donde dejó ver el estado actual de su cara.

Katerina Sarafova se reveló como una mujer dispuesta a tomar riesgos para dar de qué hablar... aunque ello implique aparecer sin cejas ante decenas de personas en un evento público, ¿pero qué fue lo que se hizo?

La perturbadora foto de Katerina Sarafova sin cejas que le dio la vuelta a Instagram. ESPECIAL

Todo apunta a que Sarafova se sometió a un extraño proceso para decolorar sus cejas hasta dejarlas casi blancas por completo; esto, claro, le dejó un efecto visual de “no cejas” que dividió las opiniones entre los internautas porque algunos la felicitaron por su riesgo, mientras que otros reconocieron que literalmente estaban asustados.

¿QUIÉN ES KATERINA SARAVOFA?

Katerina Sarafova es una modelo, influencer y figura televisiva de origen ruso que ha participado en populares reality shows como “Supervivientes” y “La isla de las tentaciones"; de igual forma, la joven acaparó las portadas de los medios de espectáculos por sus supuestos noviazgos con figuras como Neymar, Alexis Sánchez y hasta el cantante Daniel Oviedo.

Safarova, por cierto, también incursionó en la música con canciones como “Come, come, come” y “I’ll Be Back To You”; sin embargo, no tuvo tanto éxito en este campo y en la actualidad se dedica de lleno a sus redes sociales: en su cuenta de Instagram, por ejemplo, tiene 1.4 millones de seguidores a quienes les comparte fotos de su vida diaria.