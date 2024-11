Un entrenador vocal aplastó a Gala Montes tras escucharla cantar: ‘¿Esto es lo mejor que ha podido grabar?’

La actriz y también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ sabe aprovechar muy bien la vitrina que le dejó su paso por el reality más famoso de México y está facturando a dos manos. Luego de dejar el programa, Gala Montes se lanzó al mundo de la música con su tema ‘¿Hasta cuándo va a pasar?’, una crítica a los feminicidios.

Y si de críticas se trata, un reconocido entrenador vocal y youtuber español aceptó el reto de sus suscriptores y analizó a Gala Montes cantando, aparentemente en vivo, su tema. Sin embargo, para sorpresa de algunos, el músico sacó toda su artillería pesada y destrozó en un segundo el trabajo de la actriz.

Gala Montes lanza su nuevo tema musical Instagram Gala Montes

Las críticas a Gala Montes por su canción

Sin ningún tipo de filtro, Areh, como se le conoce en las redes sociales al entrenador vocal, desmenuzó el tema ‘¿Hasta cuándo va a pasar?’ de Gala Montes, y sus comentarios fueron letales.

‘¡Le falta soporte! No puedes estar cantando como si fueses un globo desinflándote; así parece que te duele el estómago’, arrancó diciendo el experto. Areh afirmó que la voz de Gala Montes ‘no tiene ningún tipo de proyección’, en referencia a los momentos en los que intenta cantar las notas graves.

Según el músico, podría tratarse de un caso de inflamación en las cuerdas vocales de Gala Montes, debido a que, al ser actriz, su voz podría estar afectada.

Gala Montes cantando Instagram Gala Montes

¿Gala Montes canta o habla?

Según Areh, la artista no deja muy en claro si está cantando o ‘cantahablando’. ‘No sé si está rapeando, si está cantando, si está dando un pregón. Yo no entiendo’, afirmó el músico.

‘Si una canción requiere de una tesitura de 10, pues esta chica (Gala Montes) está cantando con 0,7. No llega ni a 1. Es una tesitura súper corta. Es como hablar’, enfatizó Areh.

Con gran sorpresa, el músico quedó helado al ver que la presentación en vivo de Gala Montes podría tratarse de un playback. ‘¿Me quieres decir que esta actuación está haciendo playback? ¡No puede ser! ¿Esto es lo mejor que ha podido grabar?’, expresó el músico en medio de una risa irónica.

Para el músico y youtuber, Gala Montes tiene muchos problemas de afinación, y en su presentación en vivo la cantante no sabe si debe cantar, rapear o hablar. ‘Tiene las cuerdas vocales inflamadas; por eso no tiene ningún tipo de resonancia, de brillo. No tiene nada. ¡No canta bien!’, concluyó Areh en su video de análisis de ‘¿Hasta cuándo va a pasar?’.