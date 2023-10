Un conductor de TV se aplicó una vacuna para verse 10 años más joven, ¿quién es y cómo fue el tratamiento?

Un querido conductor de TV, se sometió a un nuevo tratamiento para quitarse 10 años de encima

Un conductor se aplicó una vacuna para verse 10 años más joven, se trata de Fer Sagreeb, quien es colaborador del programa ‘Hoy’ y actualmente participa en el reality ‘Hotel VIP’, de Canal 5.

“Se trata de una vacuna específica para poder retrasar el envejecimiento a causa de los radicales libres, su efecto está relacionado con la apariencia física, la mejora de la piel, la eliminación de las manchas, las canas prematuras... pero lo mejor es que, aparte de tener una apariencia físicamente más joven, cronológicamente también te vas a sentir mejor”, explicó el doctor Jesús Cancino, especialista en medicina estética, en la más reciente edición de TVyNovelas.

“La verdad es que yo me declaro el hombre más vanidoso del mundo y no tengo reparo en decir a mis seguidores de redes sociales, sobre todo a los hombres, que cuidarse está bien y les comparto todo lo que me hago, desde limpieza, tratamientos, bótox... siempre estoy buscando cosas para verme y sentirme en óptimas condiciones y esta vacuna es una de ellas”, platicó Fer.

Fer Sagreeb acudió con los expertos para ponerse la vacuna José Luis Ramos

Además, “tengo 35 años y en este negocio es importante verse bien porque viene gente más joven y también bien preparada”, se sinceró Fer Sagreeb. La vacuna, que tiene un costo aproximado de 11 mil pesos por aplicación, es también “para rejuvenecer internamente, más que verme bien por fuera, quiero empezar a rejuvenecer por dentro”, agregó.

Fer Sagreeb notó cambios con la aplicación de la vacuna

“La vacuna se puede aplicar en el hombro o en el glúteo, es cien por ciento segura y no tiene efectos secundarios”, explicó el doctor Jesús Cancino. Lo ideal es “hacer un protocolo de cuatro sesiones, con una semana de intervalo entre sesión y sesión”, recomendó.

Incluso es una terapia celular bastante novedosa, “puesto que se perfecciona el cuerpo, el tono de la piel, el crecimiento capilar y todas las funciones orgánicas, también ayuda a prevenir enfermedades degenerativas, a disminuir el cansancio y el estrés”.

Fer notó los cambios que produjo la vacuna en su organismo José Luis Ramos

Finalmente, “la verdad es que sí noté un cambio físico importante: por la carga de trabajo que tengo ahorita, todo el tiempo ando de acá para allá, duermo poco y no dejo de hacer ejercicio, entonces ya empezaba a notar que me sentía cansado todo el tiempo, no podía dormir profundo, y gracias a esta vacuna empecé a sentir más energía”, contó Fer Sagreeb días después de haberse vacunado.