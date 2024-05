Tunden a Raúl Araiza por un polémico gesto que tuvo con Tania Rincón antes de que se cayera en Hoy, ¿hubo ‘mano’?

Raúl Araiza tocó a Tania Rincón en el accidente que sufrió durante un reto en el programa Hoy y cuyo video pronto se viralizó, ¿pero hubo realmente una mala intención por parte del “Negro”?

Como te informamos en TVyNovelas, Tania Rincón se viralizó nuevamente por una caída que tuvo en pleno programa en vivo , accidentes a los que al parecer ya está acostumbrada, pues los sufre a menudo; sin embargo, en esta ocasión el tema pasó a un segundo plano por un preocupante motivo.

Con una gran dosis de humor, Tania Rincón reconoció que “le salió a deber” una mesa al programa Hoy luego de que el mueble se reventara en una dinámica, lo que hizo que la conductora fuera a dar de rodillas al piso.

Lo que no fue tan gracioso fue la intervención de Raúl Araiza en el incidente, pues tocó a su compañera de una manera que despertó un auténtico debate entre los internautas, ¿sí hubo “mano” o todo se trató de un malentendido?

¿QUÉ PASÓ CON RAÚL ARAIZA Y TANIA RINCÓN EN HOY?

Todo ocurrió este lunes durante una de las populares dinámicas de activación de Hoy: el reto consistió en que los concursantes debían “empujar” algunos vasos de plástico vacíos soplando de un popote para hacerlos moverse de un extremo al otro de una mesa de madera; sin embargo, para Tania Rincón todo terminó mal.

Fue tal el ansia de Tania Rincón de terminar con el reto en el menor tiempo posible, que se subió a la mesa; sin embargo, ésta no pudo soportar el peso de la famosa y se reventó ante la asustada mirada de sus compañeros. Raúl Araiza , quien estuvo junto a la conductora todo el tiempo, la ayudó a levantarse entre risas.

A decir de algunos usuarios de TikTok, en el video se aprecia algo preocupante: Raúl Araiza habría tocado a Tania de una forma inadecuada poco antes de que se cayera e, incluso, algunos estudiaron la posibilidad de que esa “mano” hubiera influido en el accidente.

No obstante, otros internautas fueron más cautos y aseguraron que en ningún momento se mostró un acto de acoso, pues simplemente Raúl Araiza quiso acomodar con cuidado una parte del vestido de Tania para que no se levantara con los movimientos de su compañera.

La explicación, no obstante, no acabó por convencer y como era de esperarse los comentarios acerca de este hecho no se hicieron esperar; incluso, algunas personas recordaron que precisamente Raúl estuvo involucrado en un escándalo de presunto acoso hacia Tania en el 2023.

