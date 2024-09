Tunden a Agustín Fernández por ‘burlarse’ al ser cuestionado sobre su polémico comentario de Andrea Otaolaurruchi

Al que no dejan de lloverle señalamientos por su comportamiento en LCDLFM, es a Agustín Fernández, quien resultó expulsado el pasado domingo después de nueve semanas. En este tiempo, el modelo estuvo rodeado de varias controversias, tanto por su cercanía con Adrián Marcelo, como por las veces que lanzó comentarios fuera de lugar, en especial la ocasión que se expresó de forma desagradable sobre la desaparición de Andrea Otaolaurruchi.

Sin embargo, lejos de redimirse por lo sucedido, el argentino nuevamente está en el ojo del huracán, esta vez por la respuesta que dio al ser increpado con este momento que le valió el rechazo de buena parte de los seguidores del reality.

¿Qué dijo Agustín sobre Andrea Otaolaurruchi?

Fue durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México que Agustín Fernández protagonizó uno de los escándalos más sonados de esta segunda temporada, pues involucró un tema sumamente sensible del que consideró prudente hacer mofa. Esto cuando mientras pasaba el rato con sus excompañeros, salió a la conversación el nombre de Andrea Otaolaurruchi, una joven reportada como desaparecida desde marzo pasado.

Debido a que era conocida por su participación en Acapulco Shore, Potro se mostró interesado en conocer los detalles, aunque admitió que no sabía bien qué pasó con ella. Ahí el argentino se unió a la plática, pero con el único fin de lo que para muchos se trató de una burla inconsciente, ya que con tono irónico, dijo que “la habían hecho tacos”, refiriéndose a que su cuerpo habría sido desaparecido.

Inmediatamente después de las palabras de Agustín, en redes sociales condenaron su comportamiento e incluso Nicola Porcella admitió que aunque apoyaba a su amigo, simplemente había cosas que no se podían defender y esta era una de ellas. Por lo que se sumó la polémica a la larga lista de actitudes condenables del modelo.

Agustín Fernández fue cuestionado sobre sus comentarios de Andrea Otaolaurruchi Captura de pantalla, Instagram

Agustín Fernández negó haberse burlado de Andrea Otaolaurruchi y las redes se lanzan en su contra

Como se predijo, en cuanto se supo que él era el noveno eliminado de LCDLFM, se esperaba que respondiera por sus acciones, tal como lo han hecho otros participantes. De modo que hace unas horas, finalmente fue increpado por este “mal chiste”, mismo que Fernández aseguró, no recuerda y negó tajantemente.

“Ya ni me acuerdo. No, la verdad es que me estoy enterando ahora. Tendría que ver el video para ver el contexto, pero no creo. Yo nunca dije algo con malicia, capaz solo hice alguna broma”, respondió Agustín a las cámaras de un video publicado por “Qué buen chisme”, mostrándose supuestamente sorprendido por esta pregunta y reiterando en todo momento que no tiene ni idea de esta polémica.

La respuesta no resultó suficiente para el público, y nuevamente se ganó cientos de críticas y señalamientos por seguir dándole tan poca importancia a las cosas que hizo, especialmente porque hay quienes creen, parece que sigue sin dimensionar por qué estuvo tan mal que se burlara de la desaparición de una mujer.