Esta es la única telenovela donde actuó Lyn May; su personaje tuvo un trágico final

Lyn May , cuyo verdadero nombre es Liliana Mendiola Mayanes, es una de las vedettes mexicanas más reconocidas, sobre todo por su participación en películas del cine de ficheras, donde logró una gran popularidad.

La vedette de ascendencia china tuvo su mayor popularidad, sobre todo, en los años 80’s y 90’s. Fue en los 70’s cuando inició su carrera en el cine con la película “Tívoli” (1974), trabajo que le abrió varias puertas en el mundo del entretenimiento.

Y aunque Lyn May es principalmente reconocida por sus películas , la vedette tuvo un fugaz paso por el mundo de las telenovelas. Conoce el único melodrama en el que actúa Liliana Mendiola y cómo terminó su personaje, uno de los más queridos por el público en aquel entonces.

LYN MAY Y “YO NO CREO EN LOS HOMBRES”, SU ÚNICA TELENOVELA

La oportunidad de Lyn May en el mundo de las telenovelas le llegó con “Yo no creo en los hombres”, una telenovela producida por Lucy Orozco que fue transmitida por Televisa en 1991. Gabriela Roel y Alfredo Adame protagonizaron esta historia, en la cual la vedette interpretó a “La China”.

La telenovela, cuyo elenco incluía además a actores como Ana Colchero, Rafael Rojas, Óscar Morelli y Luisa Huertas, pronto se convirtió en una de las preferidas de los televidentes gracias a la participación de Lyn May, quien se metió en la piel de una villana que recibió su merecido, pues acabó en la cárcel tras matar a uno de los personajes.

Lyn May ya no volvió a salir en telenovelas a pesar del éxito que obtuvo en “Yo no creo en los hombres” por razones que se desconocen. En cambio, en el cine tuvo una carrera larga que abarca de 1974 hasta 2016.