Tania Rincón rompió en llanto en vivo al anunciar que renunció a un ambicioso proyecto: ‘Es muy difícil’

Los fanáticos de Tania Rincón se conmocionaron con el reciente anuncio que la presentadora deportiva hizo a través de sus redes sociales. Se trató de la confirmación de un rumor que llevaba tiempo sonando, en el que se mencionaba su renuncia definitiva a un trabajo en el que reiteradamente aseguró sentirse realizada.

¿Qué pasó con Tania Rincón? La noticia que la hizo llorar en público

Hace unas horas, Tania Rincón confirmó su salida de “Peluche Caligari”, equipo de futbol femenil perteneciente a la Queens League America, proyecto en el que fungía al frente de la presidencia, encargándose de gestionar las presentaciones, entrenamientos y negocios relacionados con el grupo deportivo.

“Hola a todos. A mis queridos amigos, a mi familia, pero sobre todo, a mis niñas de peluche, porque así les digo. Me hubiera gustado comunicarles esto de manera personal. Tomé la decisión de renunciar al cargo de presidenta de ‘Peluche Caligari Femenil’”, dijo conmoviéndose hasta las lágrimas, evidenciando que se trata de una elección inamovible que tendría efecto inmediato.

¿Por qué Tania Rincón renunció a ‘Peluche Caligari’?

Sobre los motivos que la orillaron a tomar esta importante decisión profesional, Tania Rincón explicó que se debe a una incompatibilidad entre su agenda y las exigencias que estar al frente de la presidencia de un equipo de futbol tiene, pues simplemente ya no le es posible entregarse como lo desearía.

“‘Peluche Caligari Femenil’ se merece una presidenta que está involucrada al 100% en cuerpo y alma como lo hice yo en este primer split. Les soy muy sincera, esta es una decisión muy difícil de asimilar y dolorosa a la vez. Fue una oportunidad extraordinaria para mí a nivel personal y profesional, me demostré una vez más que puedo lograr cualquier cosa que me proponga y nunca darme por vencida, porque la constancia y disciplina siempre traen buenos resultados”, dijo la presentadora de “Hoy” mientras trataba de controlar el llanto para no quedarse sin habla.