Sherlyn confiesa la razón que la motivó a mudarse de México

Al elenco de la nueva telenovela de la productora Rosy Ocampo, Papás por conveniencia, se suma Sherly, quien se encuentra en cambios de imagen para comenzar con las grabaciones junto a José Ron, Ariadne Díaz, Daniela Luján, Martín Ricca, Miguel Martínez y María Chacón.

La actriz, a su salida de Televisa San Ángel, concedió una entrevista al periodista Edén Dorantes, en la que habló de su emoción al regresar a los melodramas. “Me siento muy contenta con los proyectos, todos me tienen muy emocionada. Ha sido un año muy movido y he podido elegir proyectos que me hacen feliz. Ahora haré una novela de nostalgia y que aparte, como he trabajado con ella (Rosy Ocampo) sabe el doble de rico. Además, es un personaje tan cuidado, tan bonito escrito, con mi director favorito”.

En la plática, Sherlyn reveló que fijó residencia en Estados Unidos, pero que viajará constantemente para cumplir sus compromisos con la producción. “Ahora estoy entre Miami y México porque me toca hacer muchos vuelos para venir a trabajar, pero contenta. Ya me voy a quedar allá, ha sido una decisión por varias cosas, una porque me gusta que mi hijo pueda estar en un ambiente mucho más tranquilo, que no tiene que pasar tanto tiempo en el tráfico, como que mientras que sea niño quiero que lo viva a plenitud, y mientras mi trabajo permita, que pueda estar en ambos lados, pues tenemos a los abuelos cerca, a la tía, a los sobrinos, además es un vuelo demasiado corto”.

Su único hijo, André, “está por cumplir cuatro años y ya tiene los dos idiomas, entonces la verdad es que me parece maravilloso que le podamos dar esas oportunidades a los niños”. La intérprete comentó que ningún esfuerzo es más grande que las ganas de brindarle un mejor futuro al amor de su vida.