Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, debuta en una famosa revista para caballeros

Maya Nazor, ex pareja de Santa Fe Klan y mamá del primogénito del rapero, hace su debut en una famosa revista para caballeros. La modelo originaria de Cuernavaca, Morelos, está feliz con las fotos realizadas, pues posar en esta publicación era uno de sus sueños.

“Se cumplió uno de mis más grandes sueños, a tan sólo unas horas, estén preparados para las fotos que se vienen en Playboy México, con mucho amor y cariño para ustedes. Gracias por su apoyo. ¡Los amo!”, escribió la joven al pie de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Dicha publicación tiene más de 200 mil likes y cientos de comentarios, que aseguran se ve espectacular, “elegante, bella y sin caer en lo vulgar”. Incluso, algunos internautas han cuestionado el por qué Santa Fe Klan la dejó ir, si es una chica trabajadora, sencilla y guapa.

¿Santa Fe Klan y Maya Nazor piensan en reconciliación?

Santa Fe Klan y Maya Nazor se conocieron a mediados del año 2021, tiempo en que comenzaron una relación. Un año después, se convirtieron en padres de un niño; sin embargo, las cosas no funcionaron y ese mismo año la pareja anunció su separación.

En entrevista para el canal de YouTube de Amy Rey, Maya reveló si aún ama al intérprete de ‘Ojos tumbados’: “La verdad siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida”, dijo Maya tras ser cuestionada sobre sí todavía siente algo por su ex. “Él (bebé) siempre va a tener a su mami y su papi, y yo a él (Santa Fe Klan) siempre lo voy a respetar”, agregó.

Aunque tomó terapia con una sexóloga cuando se convirtió en mamá porque ya no se sentía “tan sexy”, como ahora que posó para la revista, Maya también recordó que la idea de tener un bebé fue de los dos, ya que estaban muy enamorados y ambos tenían el sueño de convertirse en papás: “Queríamos ya tener un hijo y el bebé fue muy deseado”.

Finalmente, Maya Nazor aseguró que está disfrutando su soltería: “Me siento bien, quiero tener mi tiempo para mí, pero me siento bien. Enamorada de mi bebé y sanando, enamorándome de mí, el amor propio es lo más importante y me siento feliz, me siento completa, nunca me había sentido mejor”, reveló sobre su situación sentimental.