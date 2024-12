Revelan los fríos y aterradores chats que Liam Payne tuvo antes de morir: ‘Tengo todo el día’

A menos de una semana de cumplirse los dos primeros meses de la trágica muerte del cantante y guitarrista británico Liam Payne, medios argentinos publicaron los chats inéditos que el ex One Direction tuvo horas antes de morir en el hotel de Buenos Aires el pasado 16 de octubre.

La muerte de Liam Payne no quedó en un simple ‘suicidio’ o accidente en medio de un Liam Payne desbordado y en shock producto de la mezcla de droga y alcohol que sirvió como trampolín para marcar su destino final. Ahora, el canal Telefe de Argentina reveló en su noticiero detalles escalofriantes de las conversaciones que el ex One Direction tuvo horas antes de morir.

Liam Payne Instagram

Filtran los chats que Liam Payne tuvo con las scorts

La muerte de Payne, pese a que ya se cumplió un mes de su entierro, es materia de investigación. Su trágica muerte no se quedará con su entierro. La justicia sigue investigando y salen nuevos datos clave que hicieron parte de las últimas horas que el cantante estuvo con vida.

‘Quiero jugar’, escribió el cantante en su charla con una de las scorts que contrató y que protagonizaron un escándalo en el hotel luego de que Payne no les pagara los 5.000 dólares acordados por sus servicios.

‘Tengo todo el día. Te pagaría 5.000 dólares’, sostenía Liam Payne sin saber que no sería así. Su vida estaba en cuenta regresiva.

Así quedó la habitación que Liam Payne destrozó antes de morir Clarín

Liam Payne redobló la apuesta el día de su muerte

En conversaciones con Noe, una de las scorts, el cantante se percató de que ella no estaba sola, así que, antes de que ella se fuera para su casa, le pidió que fuera a su hotel, Hotel Casa Sur, donde se hospedaba el ex One Direction y donde finalmente murió pasadas las 17 horas.

La charla de Payne con la scort comenzó sobre las 9:46 hs, dice la fuente. ‘Vení a mi hotel. Nos enfiestamos solo vos y yo’.

Finalmente, la scort aceptó y llegó al hotel en 30 minutos junto a su amiga Juli: “Voy con Noe hasta las 7PM. 5.000 dólares las dos”.

Pero Liam Payne, por un momento, intentó cambiar de estrategia, bajar el precio: ‘Es un montón. Discutámoslo. Negociemos’. Las dos chicas le retrucaron: ‘Es todo el día, las dos juntas’. Fue así como Liam marcó el inicio de su muerte en Argentina.