Revelan cuál sería la perturbadora razón que desató el truene entre Christian Estrada y Alicia Machado

Alicia Machado reveló, hace unos días, que había tronado con Christian Estrada por segunda y, probablemente, última vez; sin embargo, no quiso revelar las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

Fue en el programa Pica y se extiende, de Telemundo, que Alicia Machado soltó la bomba: ya no andaba con Christian Estrada , e incluso hizo una fuerte declaración que de inmediato despertó las dudas entre los internautas:

“Creo que no debí darle ninguna oportunidad en su momento, y le deseo lo mejor”, señaló la famosa, quien ya no dio más detalles de su separación debido a que la producción de Pica y se extiende le pidió que no revelara los detalles íntimos de esta noticia.

¿Por qué se separaron Alicia Machado y Christian Estrada? Fue Javier Ceriani, el conductor de Chisme no like , quien reveló la poderosa razón que estaría detrás de esto.

CHRISTIAN ESTRADA “LE COLMÓ EL PLATO” A ALICIA MACHADO

Durante una de las emisiones más recientes de Chisme no like, Javier Ceriani reveló que, al parecer, Christian Estrada le “puso el cuerno” a Alicia Machado, además de que la famosa estaba harta de que su pareja no aportada ni un peso a los gastos de la casa.

“El 24 de diciembre, Alicia Machado se dio cuenta de la estafa que era Christian, después de tres meses de tenerlo instalado en su casa, sin pagar un peso. Christian le habría pedido 10 mil dólares a Alicia para resolver sus problemas con Ferka , pero afortunadamente algo la detuvo”, reveló Ceriani en el programa.

La situación, aseguró el comunicador argentino, empeoró cuando Christian llevó a sus hermanos a vivir al departamento de Alicia, detalle que también la molestó.

“Christian Estrada además metió a sus hermanos a la casa de Alicia Machado (...) y los informantes del edificio me contaron que Alicia los echó de su casa porque no los aguantaba más”, detalló.

UNA MILLONARIA MANTIENE A CHRISTIAN ESTRADA, ASEGURÓ CERIANI

Por si esto fuera poco, Javier Ceriani también soltó una auténtica bomba al informar que todo apunta a que Christian Estrada le habría sido infiel a Alicia Machado con una mujer rica que incluso... ¡lo mantiene!

“Christian Estrada le habría puesto el cuerno con una millonaria de Nueva York que lo mantiene desde hace tiempo. Un gigoló, pero de los más altos que te puedas imaginar”.