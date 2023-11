Reconocen a Laura Pausini como Persona del Año en los Latin Grammy

A Laura Pausini la felicidad no le cabe en el pecho luego de recibir el reconocimiento como Persona del Año 2023 en una ceremonia previa que realizó la Academia Latina de la Grabación en Sevilla, España.

La artista italiana de 49 años se convirtió en la tercera mujer que recibe este reconocimiento justo cuando comienza a preparar una gira en 2024 para celebrar sus tres décadas de trayectoria, mientras lanza su último trabajo discográfico que lleva por nombre de Almas paralelas.

Para la ocasión, Pausini llevó un vestido de Giorgio Armani y su styling corrió a cargo de Susana Ausoni, robando las miradas durante su paso por la alfombra roja.

Al ser consultada, en una reciente entrevista por el causante de ese despecho que la llevó a escribir La soledad, su mayor éxito, Laura dijo: “Sin los cuernos de Marco, hace 30 años, no sería una cantante que viaja por el mundo! Todos los años, en su cumpleaños, le doy las gracias. Él mantiene que no me puso los cuernos, pero sí lo hizo”.

TVyNovelas realiza una cobertura especial de Los Latin Grammy con nuestra corresponsal desde Sevilla, Claudia Kosters,

“El ambiente que se vive en España es espectacular ya que es la primera vez que un Latin Grammy se hace fuera de Estados Unidos. Hay mucha expectativa de quiénes serán los ganadores en esta edición”, comentó, la periodista quien ha seguido de cerca todas las incidencias del magno evento de la música latina con información exclusiva para los lectores y seguidores de las redes sociales de TVyNovelas.