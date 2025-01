Daniel Bisogno y los nuevos rumores de su salud: ¿Reaparecerá en el aniversario de ‘Ventaneando’?

Ya ha pasado más de un año desde que la salud de Daniel Bisogno es noticia, y este enero de 2025 no es la excepción, pues surgen nuevos rumores de una hospitalización.

En redes sociales se especula que Daniel Bisogno habría sido hospitalizado esta semana por supuestas complicaciones en los riñones, aunque no hay nada confirmado

Cabe recordar que el conductor recibió un trasplante de hígado, y generalmente un paciente debe tener extremos cuidados pues es común que su cuerpo rechace el nuevo órgano y se provoquen problemas en otros órganos.

Pese a los comentarios de su presunta hospitalización, las redes sociales de Daniel Bisogno están activas. Este viernes compartió un video de Juan Gabriel cantando en los años 80, y Bisogno anotó: “A esto le llamo voz sin autotune”.

Hace una semana, el canal de YouTube de Productora 69 publicó una fotografía de Bisogno en un restaurante, pero saltó a la vista, además de su delgadez, que estaría bebiendo Coca-Cola, uno de los refrescos más criticados cuando se trata de un estilo de vida saludable.

Ventaneando celebra 29 años el 22 de enero... ¿Estará Daniel?

Daniel Bisogno tuvo un trasplante de hígado a inicios de septiembre. (Instagram @bisognodaniel)

La próxima semana, el día 22 de enero, ‘Ventaneando’ cumple 29 años al aire de forma ininterrumpida, por lo que es tradición que organicen un programa especial. Se habla de que Daniel Bisogno asistirá ese día... ¿Será posible?

Justamente esa fecha fue mencionada por Pedro Sola como el día en el que Daniel Bisogno regresaría al programa, aunque él mismo tiene sus dudas:

“Se supone que regresará el día 22 (de enero) que es el aniversario (de Ventaneando), pero la verdad es que todo es tan incierto, porque su salud todavía está comprometida. Dijo que el día 22. Pati Chapoy y él se pusieron de acuerdo, yo creo que la semana que entra, el 22 regresará. Dios quiera que ya esté mejor”, dijo Pedro Sola a Infobae México.

La periodista Ana María Alvarado habló de Daniel Bisogno, y anotó:

“Yo no creo, me dijeron que no creen que alcance a estar bien la próxima semana. Que si sale en estos días del hospital, podría ir, pero no se ve bien, está muy delgado, demacrado, ya no camina bien, no tiene fuerza, son muchos los problemas. Y si ahora también trae problemas de riñón, ¡híjole!. Su cuerpo no está fuerte”, dijo Ana.