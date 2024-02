Raquel Bigorra habló sobre Daniel Bisogno y generó controversia en redes, ¿sigue enojada con el conductor?

La amistad entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno duró bastantes años y ambos presentadores llegaron a tener un vínculo muy fuerte; sin embargo, éste se rompió de manera abrupta luego de que “El Muñeco” acusara a la cubana en televisión abierta de haber influido en su divorcio de Cristina Riva Palacio, la mamá de Michaela , su única hija.

Desde entonces, ambos presentadores no se han hablado de forma directa, aunque eso sí, no han dudado de ventilar sus diferencias a través de diversas entrevistas; de hecho, ahora que Bisogno se encuentra hospitalizado debido a una bacteria pulmonar, los cuestionamientos hacia Bigorra no podían faltar.

La inesperada respuesta de Bigorra causó un profundo impacto debido a su “frialdad”, e incluso muchos internautas consideraron que la presentadora estaba feliz por la enfermedad de su colega, aunque otros pidieron poner un alto a las especulaciones.

¿QUÉ DIJO RAQUEL BIGORRA SOBRE LA SALUD DE DANIEL BISOGNO Y POR QUÉ LA CRITICARON?

Abordada por medios de comunicación, Raquel Bigorra aceptó que “no estaba al pendiente” de la salud de Daniel Bisogno, aunque sí le deseó lo mejor debido a que su familia lo necesita, sobre todo su pequeña hija:

“Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita (...) pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto”, señaló Bigorra.

“No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante”, concluyó la presentadora.

Las declaraciones de Raquel Bigorra no tardaron en hacer eco en redes sociales, y es que mientras que algunas personas consideraron que la cubana había hablado con mucha “frialdad” de Bisogno, otras opinaron que la presentadora no fue grosera en ningún momento.