Quién es Melissa Flores, la modelo que aspira a convertirse en la nueva Mexicana Universal 2023

Esta modelo originaria de Sahuayo se coronó en agosto del año pasado como la Miss Mexicana Universal Michoacán 2022, y en entrevista exclusiva para la edición impresa semanal de TVyNovelas nos habló sobre cómo le cambió la vida tras quedar en manos de un dentista especialista en estética dental, quien le regaló una sonrisa nueva luego de que Melissa no hubiera quedado satisfecha con el diseño que le habían hecho anteriormente.

Ahora los certámenes de belleza han cambiado, y es que no se trata sólo de mostrar un cuerpo escultural y una cara bella: las modelos deben ser personas comprometidas socialmente, con una carrera universitaria y conscientes de lo que pueden lograr por el mundo, algo que Melissa Flores está cumpiendo con creces, ya que aparte de ser psicóloga, recientemente presentó su nuevo proyecto “No me limites”, con el que busca impulsar relaciones de pareja sanas y libres de violencia.

¿Quién es Melissa Flores, esta joven de 25 años cuya presencia impactó en Mexicana Universal Michoacán? Aquí te presentamos algunos datos interesantes sobre ella.

MELISSA FLORES, PSICÓLOGA Y COSMETÓLOGA QUE ASPIRA A LO MÁS ALTO EN LOS CONCURSOS DE BELLEZA

Melissa Flores nació el 23 de marzo de 1998 en Sahuayo, Michoacán, y desde muy joven sintió inquietud por el modelaje. Además del título de Mexicana Universal Michoacán, también fue nombrada Miss Earth México 2018 y recibió el título de Miss Fire 2018.

Con su 1.81 metros de estatura, Melissa sabe la importancia del desarrollo profesional dentro del mundo del modelaje: además de ser psicóloga, es cosmetóloga y tiene un excelente dominio del inglés; asimismo, se desempeña como directora de Cultura y Turismo del Gobierno de Venustiano Carranza.

De la mano de Magda Ciprés, encargada de coordinar el certamen de Michoacán para Mexicana Universal, Melissa Flores continúa su ardua preparación, con la mirada puesta en ese ansiado título nacional donde el autoestima y la seguridad en uno mismo juegan un papel primordial. En este aspecto, Melissa ya tiene un tanto ganado luego de que le confiara su sonrisa a todo un profesional de la salud.