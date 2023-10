Quién es la nieta de Ignacio López Tarso que sigue sus pasos en el espectáculo

La nieta de Ignacio López Tarso, heredó el talento y el carisma del primer actor

Sofía Montaña es la nieta de Ignacio López Tarso que sigue sus pasos en el espectáculo. La joven actriz es hija del también actor, Juan Ignacio Aranda, y de Leticia Montaño, directora de la Academia de Arte Teatral.

Aunque Sofía eligió su apellido materno para darse a conocer en el mundo artístico, la joven está muy orgullosa de haber nacido en la familia don Ignacio, el actor fallecido el 11 de marzo de este año.

“Me da mucho orgullo mi familia, me da mucho orgullo decir de quién soy nieta (Ignacio López Tarso), la verdad es que fue el mejor abuelo, pero también el mejor mentor, el mejor maestro, fui muy afortunada, pues hablaba con él de teatro y arte, me llevaba unas cátedras, cuando salía de su casa decía: ‘¡wow!’, seguirle el paso no era fácil, mi abuelo era una bala, la persona más sabia que he conocido y que creo que conoceré y además con la memoria más intacta del mundo, fue maravilloso, me siento muy afortunada, sé que vio el show y que se la pasó bonito”, platicó la actriz en la más reciente edición de TVyNovelas.

“Transmito mucho de él yo creo, veo fotos y digo: ‘Me parezco mucho a mi abuelo’, como que físicamente tenemos la misma nariz, cuando veo fotos de su juventud digo: ‘No queda duda de que es mi abuelo’, puro amor para mi abuelo, para el hombre que fue, y a seguir celebrando su vida”

Sofía Montaño cumple su sueño de trabajar en el Cirque Du Soleil

Aunque le costó mucho trabajo que los productores de teatro confiaran en ella y en su talento, en 2016 obtuvo su primera oportunidad en la obra ‘Scooby Doo: misterios musicales’ y de ahí no ha parado de trabajar. Producciones como ‘Vaselina’, ‘Mentiras El Musical’ y ‘Ghost, el musical’ le dieron la experiencia necesaria para formar parte de la compañía del famoso Cirque Du Soleil.

“Yo entré aquí por pura audición, por terquedad, porque me tomó muchos años, estuve mandando material por lo menos unos 4 o 5 años sin respuesta alguna, yo mandaba y mandaba, y nada, y decía: ‘Tengo que seguir porque es la única forma, no hay forma de entrar aquí más que audicionando, hasta que se logre’”, recordó Sofía Montaño.

“Y así fue, luego de estar como loca mandando videos hasta que me invitaron a audicionar por primera vez y entré a su base de datos que es el primer paso, y un año y medio después me llamaron para Luzia, fue una historia bonita que me da ilusión contarla porque surgió de un sueño, yo tenía nueve años cuando vi el primer show, me llevó mi abuelo, se hizo realidad y me llena de mucha alegría y orgullo”, agregó la actriz.

“Siempre lo había imaginado, desde muy chiquita vi mi primer show y pensé: ‘No sé cómo, pero yo tengo que estar aquí, así que muchas veces me imaginé recibiendo la noticia de estar en el Cirque du Soleil; ya he estado en dos shows, tuve la fortuna de cantar en Luzia, que es un show bellísimo acerca de México, y ahora estar en Corteo de verdad me llena de mucho agradecimiento”, concluyó.