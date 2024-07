Quién era Omar Thug, el rapero que fue asesinado y era padre de un bebé de seis meses

La madrugada del pasado 29 de junio, se registró una fuerte balacera en Apodaca, misma que dejó como saldo a cuatro hombres fallecidos, entre ellos el rapero Omar Thug. Este hecho causó gran indignación entre sus colegas e internautas, quienes lamentaron que se volviera una víctima más de la ola de inseguridad que azota a diferentes partes del país.

Quién era Omar Thug

Omar Quintero, mejor conocido como Omar Thug, era un rapero y músico mexicano, originario de Monterrey. Pertenecía al colectivo Under Side 821, cuya historia se remonta a 12 años atrás, cuando salieron a la escena en búsqueda de posicionar sus temas y estilo, distinguido por impulsar el trabajo de talentos emergentes.

Le sobreviven su esposa Faty Delgado, junto a quien apenas hace un par de meses se convirtió en padre de una niña. Tras el deceso, la viuda de Omar le dedicó un sentido mensaje haciéndole saber lo mucho que lo extrañaría y reiterándole cuánto le afecta esta pérdida.

“No sabes el dolor que me dejas. Jamás se me pasó por la mente esto, tú sabes lo mucho que te amaba. Siempre hablábamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y que luchaste por quedarte conmigo, porque tú me lo prometiste. Esta foto es de nuestra boda, el día que bailaste por mí y a ti no te gustaba bailar. Todos sabían que hacías cosas por mí con tal de complacerme en todo. Ahora quién estará conmigo, si tú sabes que yo no puedo dormir sin ti”, expresó en un post de Facebook en donde se acumularon condolencias y palabras de aliento para ella y su bebé.

El rapero fue víctima de una balacera ocurrida en Apodaca el fin de semana pasado Instagram

Qué se sabe del fallecimiento del rapero

De acuerdo con las versiones que sus amigos han posteado en redes, tras resultar herido, Thug fue trasladado al hospital. Ahí, el personal médico habría hecho todo lo que estaba en sus manos para salvarlo, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones y la cantidad de sangre que perdió, resultó imposible salvarle la vida.