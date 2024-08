¿Qué pasó debajo de las sábanas entre Gomita y Agustín Fernández? ¡Candente VIDEO!

La última Gala de Nominación en La Casa de los Famosos México dejó a todos los habitantes con la boca abierta al revelar lo que sucedió en la suite durante la estancia de Agustín Fernández y Gomita.

Después de que Agustín se convirtiera en el líder de la semana, La Jefa sorprendió a todos al modificar las reglas, permitiéndole compartir la suite con seis de sus compañeros. Gala Montes fue la primera invitada, seguida por Gomita, generando momentos de tensión y especulaciones dentro de la casa.

En la primera noche en la suite, Agustín y Gala se mostraron muy cercanos, protagonizando momentos de intimidad con abrazos y besos apasionados y “arrumacos”.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en la segunda noche cuando Gomita fue la invitada de Agustín. Ambos fueron vistos cenando, bebiendo vino y disfrutando de un baile, pero lo que sucedió después fue lo que acaparó la atención de todos.

Durante la Gala de Nominación, La Jefa decidió mostrar a todos los habitantes un video de lo ocurrido bajo las sábanas entre Gomita y Agustín.

Las imágenes mostraban a ambos “jugando” en la cama, mientras Agustín, en un tono juguetón, le decía a Gomita que se portara bien. Mientras el video se proyectaba, Agustín no pudo evitar sonrojarse, mientras él y Gomita no paraban de reír, aunque esa reacción no fue compartida por todos.

Gala, quien observaba la escena junto al resto de los habitantes, no pudo ocultar su sorpresa. Tras ver las imágenes, le comentó a Karime que “no esperaba menos de ella”, en referencia a Gomita, haciendo un gesto que muchos interpretaron como una señal de que la relación entre ella y Agustín podría haber llegado a su fin.

La revelación de este video ha generado una ola de comentarios tanto dentro como fuera de la casa, y ha puesto en duda las dinámicas de lealtad y confianza entre los habitantes del reality.

JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

La gomita quería arrumaco y el Agustín le dice que se porte biennnn 🤣🤣🤣.



Ya entendiste o todavía no Gomita?

QUE PERRO OSO neta 🐶🐻 . #LCDLFMx2#LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/wPhoMIAY0D — Ethel Lam - antithetical dream girl (@Ethelam) August 29, 2024

Las reacciones

Tras terminase la gala, siguieron los comentarios en la casa sobre lo sucedido entre Agustín y Gomita.

Por su parte Gala expresó que Gomita era una “jalapollas”, mientras que Karime comentó: “Qué tal la jalada de palancas que le dio la Goma, el cambio de velocidades que le pegó la Goma al Agustín”.