“Porque te quiero": Irina Baeva hace importante anuncio que cambiará su vida

Después de 13 años en México, Irina Baeva ha decidido dar el siguiente paso, uno que cambiará su vida por completo porque simplemente ya no será la misma.

Y es que aunque nació en Rusia, ha decidido que su tierra será la del mole, tequila, el mariachi y las telenovelas... En su cuenta de Instagram, Irina Baeva confirmó que realizará los trámites pertinentes para buscar la nacionalidad mexicana.

“Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti. Por tu gente, porque te quiero. Por eso hoy he decidido ser parte de México”, dice en un video publicado en su Instagram, donde se escucha música de mariachi.

“He decidido realizar trámites necesarios para ser mexicana”.

Irina aprendió español por las telenovelas

Su conexión con México no es nueva, pues ha confesado que aprendió español por ver las telenovelas de Televisa. Quién iba a decir que ya de adulta, sería una estrella más del canal.

Nacida en Moscú, Rusia, Irina creció con sus papás y su hermana; siempre fue una niña estudiosa e ingresó a la Universidad Estatal de Moscú para estudiar Periodismo, pero dejó la carrera para viajar a la ciudad de México y estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa.

Aunque aprendió español con telenovelas como ‘Rebelde’ y ‘Teresa’, transmitidas en su país natal, Irina tiene muy bien desarrollado el acento mexicano, un plus como actriz extranjera para trabajar en distintas producciones.

Su debut fue en la telenovela ‘Muchacha italiana viene a casarse’, pero su participación en ‘Pasión y poder’ le dio el reconocimiento de la gente.

Más tarde protagonizó ‘Vino el amor’, telenovela donde conoció a Gabriel Soto, y le siguieron trabajos en producciones como ‘Nadie como tú’, ‘La historia de Juana’.

Ya la vimos también en uno de los personajes emblemáticos del cine nacional, como Elena Tejero en “Aventurera”, y por cierto, en 2016 fue nominada a un Premio TVyNovelas como Mejor revelación femenina por ‘Pasión y poder’.