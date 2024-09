Por qué Silvia Pinal no fue a conocer a Apolo, el hijo de Mayela Laguna (y quien creía su nieto) el día que nació

Fue Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán, quien le puso un punto final a las especulaciones sobre la paternidad de Apolo con un comunicado difundido en su Instagram en donde confirmó que las pruebas oficiales de ADN salieron negativas .

Esta noticia, desde luego, sacudió hasta sus cimientos a la familia Pinal y al mundo del espectáculo en general, sobre todo porque la dinastía recibió con muy buenos ojos la llegada de Apolo, ¿pero por qué Silvia Pinal no conoció el día de su nacimiento a quien creyó que era su nieto?

¿POR QUÉ SILVIA PINAL NO VISITÓ A APOLO EL DÍA DE SU NACIMIENTO?

El 30 de agosto del 2019, la dinastía Pinal recibió una excelente noticia: Luis Enrique Guzmán anunció el nacimiento de Apolo, niño que por años crió como su hijo hasta que se supo la dura verdad.

“Hablé con mi hijo para decirle que ahorita iba y me dijo ‘mamá, no vengas porque no dejan entrar a verlo’ ”

En aquel momento, las sospechas todavía no surgían y Silvia Pinal expresó la alegría por el nacimiento de su primer nieto en el programa Ventaneando en una entrevista en la que reveló por qué no fue al hospital de inmediato para conocer al bebé.

“Hablé con mi hijo para decirle que ahorita iba y me dijo ‘mamá, no vengas porque no dejan entrar a verlo, o sea que hasta mañana es mejor que vengas’, pues bueno”, expresó en aquella ocasión la diva; por este motivo, Silvia Pinal conoció a su supuesto nieto hasta el día siguiente, el 31 de agosto.