¿Por qué se dijo que ‘Fofo’ Márquez y Edith, su víctima, llegaron a un acuerdo? Esto es lo que se sabe

Este fin de semana, comenzó a circular un inquietante rumor que hizo enfurecer a más de un internauta, pues en él se señalaba que “Fofo” Márquez le habría pagado una enorme suma de dinero a su víctima, Edith, para obtener el perdón y, con ello, su libertad.

El acuerdo reparatorio, según lo que se señaló en varias plataformas de redes sociales, incluía el pago de 16 millones de pesos; incluso, circuló una supuesta declaración de Edith sobre el tema:

“Acepté el acuerdo reparatorio porque creo en la importancia de brindar segundas oportunidades en la vida, todos cometemos errores, pero lo fundamental es reconocerlos y trabajar para enmendarlos”, dijo presuntamente la víctima al respecto.

¿REALMENTE HUBO UN ACUERDO REPARATORIO ENTRE EDITH Y “FOFO” MÁRQUEZ?

Este rumor llegó a difundirse de tal manera, que Edith tuvo que romper el silencio y, en un mensaje que le hizo llegar a Michelle Rubalcava, aclaró que el supuesto acuerdo millonario con “Fofo” Márquez es falso y él sigue detenido.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón”

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos , no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño”, expresó la mujer en el comunicado que le hizo llegar a Rubalcava.

Por otro lado, el abogado de Edith ofreció una entrevista para un diario de circulación nacional y reafirmó las palabras de su cliente: en este caso no procede el acuerdo de reparación.

“El delito por el que está siendo procesado Rodolfo Márquez es de tentativa de feminicidio y por tal motivo no procede ningún acuerdo reparatorio, ninguna salida alterna, no hay posibilidades de negociación”, expresó el profesionista, quien aclaró que “el delito se persigue de oficio y no importa a qué arreglo puedan llegar entre las partes, no tendría solución”.