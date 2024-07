¿Por qué están distanciados? Verónica Castro reveló que Cristian no la buscó después de su operación

Fue el pasado viernes cuando se dio a conocer que Verónica Castro había presentado una serie de importantes complicaciones de salud, mismas que requirieron de atención inmediata y la llevaron a ser sometida a una cirugía de urgencia. En el momento, fluyó poca información respecto al tema, pues sus personas cercanas guardaron silencio respecto a lo que estaba pasando con ella.

Aunque desde un inicio se creyó que Cristian Castro, su primogénito, se haría presente para aclarar todas las especulaciones en torno a este tema tan delicado, el intérprete brilló por su ausencia. Esto ocasionó que de inmediato surgieran especulaciones de un posible distanciamiento en la familia, mismo que ya fue abordado de viva voz de la actriz.

Verónica Castro confirma que su relación con Cristian no atraviesa un buen momento

Ahora que se encuentra mucho mejor y se sabe, está fuera de peligro, Verónica Castro se dio el tiempo de hablar sobre otros temas que se hicieron presentes luego de que ingresara al hospital.

El aspecto que más expectativa generó desde las primeras horas, fue el hecho de que Cristian Castro no hizo ningún tipo de aparición o pronunciamiento sobre la recuperación de su mamá, algo extraño considerando lo cercanos que son. Para disipar de forma contundente con los rumores, durante una conversación con Ventaneando, la actriz se limitó a decir que no solo no ha hablado con su hijo mayor, sino que ahora mismo no sabe dónde está, pues lo último que se enteró de su paradero era que ya había concluido su gira con Yuri.

Cuáles serían los motivos detrás de esta ruptura

La querida artista no ahondó en las razones que propiciaron esta fractura en la convivencia con su hijo, junto al que hace apenas un par de meses se dejó ver durante el viaje que el cantante hizo a México. En esa ocasión, ambos disfrutaron de varios planes, e incluso, se dieron el tiempo para conocer a la entonces novia de Cristian.