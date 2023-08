El vínculo con Shakira que tiene la nueva casa que compraron Gerard Piqué y Clara Chía

La lujosa mansión que Piqué y Clara Chía compraron para alejarse de todo tiene toda una historia tras ella. ¿Sabías que Shakira también vivió ahí?

Gerard Piqué y Clara Chía se encuentran disfrutando de una nueva etapa en su noviazgo, tratando de alejarse de los escándalos y reflectores, y, como ya te habíamos informado, adquirieron una nueva casa llena de lujos y, sobre todo, la tranquilidad que tanto desean.

La relación entre Piqué y Clara Chía es más sólida que nunca, a pesar de los conflictos que se han registrado con Shakira , y ambos decidieron comprar una enorme mansión a las afueras de Barcelona, dejando atrás los tiempos en los que vivían en el departamento de soltero de Gerard Piqué, en medio del escrutinio de la gente y los paparazzi.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, y el fantasma de Shakira no se ha alejado de todo de Piqué y Clara Chía, esto debido a que la nueva y lujosa mansión que compraron tiene un vínculo muy fuerte con la cantante, peor aún: con la colombiana y Piqué cuando comenzaban a formar una familia.

¡SHAKIRA NO LOS DEJA! MANSIÓN QUE PIQUÉ Y CLARA CHÍA ESTÁ VINCULADA CON LA COLOMBIANA

¿Cuál es el vínculo con Shakira de la nueva mansión que compraron Gerard Piqué y Clara Chía? De acuerdo con “El Programa del Verano”, el futbolista ya había vivido en esta casa tiempo atrás... ¡Cuando comenzó su relación con Shakira !

¡Así es! Piqué y Shakira, señala el canal del programa Telecinco, ya se habían ido a vivir a esa misma mansión cuando la cantante colombiana llegó a Barcelona, e incluso la pareja vivió ahí cuando estaban esperando a Milan, su primogénito.