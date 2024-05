Piden que Lyn May esté en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ¿puede ocurrir?

Después de la final de ‘La Casa de los Famosos 4’ , los fans están esperando sin paciencia la nueva temporada de la versión mexicana y ya hasta nombres de participantes han salido en las apuestas. Una de ellas es Lyn May .

En redes sociales, los fans de ‘La Casa de los Famosos México’ están pidiendo a la vedette para que aparezca en la segunda temporada del reality que, de hecho, aún no tiene una fecha de estreno este año.

Desde 2023, cuando Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de ‘LCDLF México’, se ha especulado fuertemente sobre cómo la participación de la actriz y vocalista podría generar interés, sobre todo, si invitan a otras celebridades de su talla.

“Adoro a Lyn May” y “Lyn May para ‘La Casa de los Famosos México’”, son algunos de los comentarios que se leen en una de sus publicaciones de Instagram en donde aparece bailando frente a la cámara.

A pesar del apoyo que tiene por parte de sus fans para adentrarse en el reality show que prepara Televisa, lo cierto es que es muy probable que la vedette de 71 años rechace unirse a los participantes. ¿Cuál es la razón? Ella misma ya ha dado su opinión con respecto al programa.

¿Qué opina Lyn May sobre ‘La Casa de los Famosos México?

En 2023, cuando propusieron a Lyn May para la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, la actriz y vocalista fue abordada por el periodista Ernesto Buitron, quien le preguntó directamente sobre si entraría o no.

Lyn May respondió contundente: “No creo, porque no me gusta estar encerrada. No me gustaría (…) no le veo el chiste de estar encerrada”.

De hecho, la famosa confesó que ni si quiera lo ha visto porque le parece “aburrido”.

¿Cuándo empieza ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Hasta el momento, no hay una fecha exacta sobre cuándo podría iniciar la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’; sin embargo, en redes sociales se especula que podrían anunciar avances en julio.

Incluso, Wendy Guevara contó que “sabe” que Televisa estrenará la segunda temporada del reality en julio, y también afirmó que conoce la fecha en la que acabará, incluso conoce algunos de los participantes, pero, por ahora, no contará nada.