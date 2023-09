¡Perdida! Wendy Guevara cancela shows ante baja venta de boletos

Ganó La Casa de los Famosos México por más de 17 millones de votos y en Instagram acumula siete millones de seguidores. Pero nada de esto es suficiente para llenar ella solita escenarios en el interior de México con su show “Resulta y Resalta”.

Parece que la “chica trans” está otra vez “perdida, perdida”, pero no en una montaña. La creadora de contenido está perdida en la venta de boletería, pues sus espectáculos registran una baja venta de boletos que ha obligado a los productores a cancelar las presentaciones.

Esto deja en evidencia que Wendy Guevara es una artista de redes sociales. Pese a que en su calendario hay más de treinta fechas de espectáculos en el interior de la república, poco a poco se han ido anunciado las cancelaciones, como si se tratara de un efecto dominó.

El primer show en cancelar fue el previsto en Queretaro, el 12 de septiembre y luego el de Guadalajara, que sería el 13 de septiembre.

Aunque las productoras de los eventos aseguraron que la decisión se trataba por “causas ajenas a la producción y al artista"; lo cierto es que se reporta una baja venta de boletería.

En Ciudad de México, el espectáculo está pautado para la noche del 14 de septiembre en el teatro Metropolitan y aunque todo parece indicar que sí se llevará a cabo, aún en el mapa de ventas hay asientos vacíos.

Esto no parece importarle a Wendy Guevara, pues en una reciente transmisión en vivo que realizó en Instagram se pronunció al respecto.

“Si no se llena qué tiene, no hay pe... lo más importante es sacar el show, tenemos más de 35 presentaciones en toda la república y lo mejor de todo es que si no se llena a mí ya me pagaron”, dijo.