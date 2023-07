Lucero Mijares llega al teatro con ‘El Mago’ y callará bocas: “La responsabilidad es enorme”

Llevar el nombre y apellido de su madre y padre, respectivamente, es un enorme peso sobre los hombros para Lucero Mijares; desde sus primeros pasos en el medio, está en la mira del público y la prensa. Contar con el respaldo de su familia no sólo es un gran impulso, también una de sus más grandes responsabilidades.

La oportunidad de protagonizar la obra teatral El Mago le genera una ola de emociones: “Hay cosas que cuestan trabajo, pero aquí no hay nada que se me complique. Cuando acaba el ensayo, me pongo tristísima y ya quiero que sea el día siguiente para empezar de nuevo; mi fin de semana es terrible, pero mi lunes es lo mejor del mundo. Con la escuela me pasaba mucho: me levantaba con una flojera tremenda de ir, pero aquí me levanto muy temprano, voy con toda la actitud; estoy muy emocionada. La responsabilidad es enorme; además, ser la cabeza de la compañía implica muchísimo: desde ser puntual hasta ser amable con todos, no importa si tienes un mal día o si estás de malas, no puedes darlo a notar. Alguien del elenco debe dar el ejemplo, y yo quiero ser ese ejemplo”.

Sabedora de que las críticas y comparaciones con sus padres estarán a la orden del día, se declara lista para lo que pueda venir, con el reto de mostrar lo aprendido y callar muchas bocas: “La gente no se espera lo que va a ver; vaya, ni yo me lo esperaba... El Mago es una producción gigante, el elenco es precioso, todos cantan, bailan, actúan… Todos son perfectos. Siempre habrá comentarios malos… Yo lo llamo tiro al blanco: hay flechas que se van a quedar muy clavadas, otras se van a romper o será más fácil sacarlas, pero al final del día el tiro al blanco va a quedar limpio, sin flechas. Mis papás me han enseñado mucho esta parte de no hacer caso a los comentarios malos porque no sirven de nada, y de los que me sirvan agarraré las cosas constructivas”.

Con el ánimo a tope, Lucero no es la única que se encuentra feliz con la obra; sus padres también están más que contentos con esta primera gran oportunidad.

“Están muy emocionados, creo que un poco más que yo porque tampoco se lo esperan. Les he enseñado poquitas cosas para que tengan este morbo de saber qué está pasando en el teatro, en los ensayos. Soy mucho de escucharlos porque son dos grandes figuras que me han enseñado muchísimo, y si me pueden dar muy buenos ejemplos, qué mejor, en este caso mi mamá. Cuando tengo dudas de algo del libreto le pregunto a ella y me dice el ejemplo o la explicación perfecta para que me lo aprenda mejor. Estoy muy agradecida con ellos porque me han dado todo ese apoyo incondicional siempre”.

Lucerito Mijares. Instagram

Tal como lo hiciera con Lucero, su abuela, Lucero León, es parte importante en el desarrollo de la actriz; de hecho, es una de esas personas en las que confía la puedan guiar en este camino de altibajos: “Afortunadamente tengo a estas tres personas que son: mi mamá, mi papá y mi abuela; ella es muy importante y también me brinda muchos consejos, ya sea de cómo vestir o cómo decir tal palabra, cualquier detalle que también luego se los decía a mi mamá. Le agradezco muchísimo porque estoy siguiendo este camino. Al ver dónde están mis papás, espero nunca rebasarlos porque ellos son los jefes, pero un día estaré muy cerquita de ellos”.

Su preparación no para; sabe que con esta oportunidad tendrá para mostrar un poco más de lo que ha hecho hasta ahora: “Se van a encontrar con una Lucero Mijares no diferente, pero más realizada, más preparada porque estos ensayos me han ayudado muchísimo en la parte vocal, actoral y de baile, aunque no es mi fuerte, pero siento que van a dimensionar a la producción y a la Lucero que esperan”.

“Se estremecerán cuando la escuchen cantar”

La gran oportunidad para Lucero Mijares se da de la mano del productor Juan Torres, quien, consciente de todo lo que se pueda decir, sabe que ha tomado la mejor decisión al tenerla como protagonista: “Tuve la fortuna de conocerla hace dos años, en el Teatro Hidalgo, con La jaula de las locas, después que vi un streaming. Vino con su mamá cuando abrimos el teatro al 30 por ciento, en plena pandemia, y desde ese día se quería quedar a la segunda función. Su mamá le dijo que no, que mejor regresará el siguiente fin, regresó y no volvió a irse del Teatro Hidalgo. Es por eso que fue ella, porque ama el teatro, porque tiene el talento y el tamaño para protagonizar este proyecto y el que sea. Lo digo desde un lugar honesto, responsable como productor; el cariño y la amistad que existe no puede cegar lo que tiene que ver con lo profesional que es el teatro y la gran responsabilidad que es protagonizar un proyecto de esta magnitud”.

El Mago es un musical de gran formato con el que Juan Torres celebra 25 años de carrera: “Es lo más grande que he hecho hasta ahora, la apuesta más fuerte, más loca y más arriesgada, pero la más increíble. Desde que nació, algo en mi corazón me dice que será maravilloso; la experiencia de pre producirlo, de los ensayos, montaje y preparación han sido fantásticos. No hay nada que no haya fluido; todos hemos empeñado muchas horas en el proyecto; a pesar del cansancio y de las horas que hemos trabajado más allá de los ensayos, esto no nos ha frenado, seguimos sonriendo, felices, cansados pero vamos adelante. Lucero es una gran protagonista, posee un talento nato, un don que la vida le dio: su voz. Tiene cosas que heredó de sus papás y cosas de ella misma; tiene estrella, ángel y un carisma imposible de describir. Ahora que está en ensayos, ha rebasado las expectativas del director: es una actriz orgánica; a pesar de haber estudiado actuación en el extranjero, es algo que ya tiene. Es maravilloso que su debut sea con El Mago; el público se va a sorprender muchísimo de verla actuar, bailar y cantar... Se va a estremecer cuando la escuchen cantar, se va a enternecer con esta historia”.