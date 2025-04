Pedro Sola causó revuelo con su feroz crítica al look de Christian Nodal EN VIVO: ‘Parece señora’

No cabe duda de que el llamado “Tío Pedrito” es uno de los conductores de televisión más carismáticos debido a su tendencia a decir ante las cámaras absolutamente todo lo que piensa sin filtros; sin embargo, esta costumbre también lo ha metido en problemas en más de una ocasión.

Hace unos días, Pedro Sola molestó a más de una persona cuando le dijo “gangosa” a Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, luego explotó en contra de la misión que llevó a Katy Perry al espacio y ahora volvió a colocarse en el “ojo del huracán” luego de que criticara la forma de vestir de Nodal justo enfrente de Pati Chapoy… ¡qué tal!

¿Por qué el look de Christian Nodal no le gustó a Pedro Sola?

Hace unas horas, Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar causaron sensación luego de que aparecieran en un video de TikTok bailando el trend de la canción “Nadie se va como llegó”, el más reciente sencillo de la hija menor de Pepe Aguilar.

Esta aparición de los esposos se viralizó lo suficiente como para que los conductores de “Ventaneando” le dedicaran un espacio; sin embargo, Pedro Sola ni siquiera se detuvo para decir que el aspecto de Nodal, rasurado y con una camisa con detalles florales, no le agradó para nada.

Este fue el look de Christian Nodal que desagradó a Pedro Sola. CAPTURA DE VIDEO

“¿El de la camisa blanca es Nodal? Parece una señora (...) pues ve, tiene los pelitos así como salía mi mamá. Aparte traía como una blusita así”, expresó Sola enfrente de las cámaras de TV Azteca.

Las compañeras del “Tío Pedrito” no se quedaron calladas y le recordaron que él también es fan de usar looks extravagantes e incluso se anima a bailar con pasos extraños delante de las cámaras; sin embargo, para Sola existe una importante diferencia: ¡él no es tan famoso como Christian Nodal!

“Ve la edad que tengo y no soy famoso como Christian Nodal, yo no soy cantante”, se defendió el conductor... ¡siempre tiene una respuesta para todo!

¿Qué dijo Pedro Sola de las mujeres que viajaron con Katy Perry al espacio?

En medio de la emoción que causó el viaje de Katy Perry y otras 5 mujeres al espacio impulsado por la firma Blue Origin y el cual fue calificado como “histórico”, Pedro Sola no tuvo empacho en tachar a esta tripulación de “viejas inútiles” ya que, consideró, hay asuntos más importantes que atender en el mundo.

Frente a sus demás compañeros de “Ventaneando”, Pedro Sola dijo unas palabras tan escandalosas que hasta la misma producción del programa se encargó de borrarlas antes de subir los videos a sus redes sociales; sin embargo, esto no impidió que el presentador se convirtiera en blanco de críticas.