¿Paul Stanley será papá? El conductor responde a los rumores sobre el embarazo de su novia

Hace unos días, la periodista Michelle Rubalcava dio a conocer que Paul Stanley

Paul Stanley y Joely Bernat mantienen una relación desde hace seis años, y de hecho, hace casi un año el conductor de “Hoy” le pidió matrimonio a su ahora prometida, lo que confirmaría el excelente momento que la pareja está viviendo en el plano personal.

Aunque todavía no se conoce la fecha ni el lugar de la boda, Paul y Joely aún viven juntos, por lo que no son pocos los fans de la pareja que sueñan con que algún día den el siguiente paso y se conviertan en papás, noticia que hace unos días fue revelada por Michelle Rubalcava.

De acuerdo con la comunicadora, Joely Bernat estaría en sus primeras semanas de gestación, razón por la que Paul Stanley todavía no se ha decidido a confirmar la noticia. No obstante, el conductor de “Hoy” ya fue cuestionado sobre este rumor, y esta fue su respuesta: ¿Será papá pronto?

PAUL STANLEY ACLARA SI JOELY BERNAT ESTÁ EMBARAZADA

Fue el reportero de espectáculos Edén Dorantes quien le preguntó finalmente a Paul Stanley si los rumores sobre el supuesto embarazo de Joely Bernat son ciertos, a lo que el conductor respondió, contundente:

“Yo no sé de dónde sacaron eso, porque todos mis amigos y mi familia preguntaron ‘¿Que vas a ser papá?’ ”

“Yo no sé de dónde sacaron eso, porque todos mis amigos y mi familia preguntaron ‘¿Que vas a ser papá?’ ¡Ay, c...! Soy la última en enterarme porque Jo no me ha dicho nada. Pero todavía no, el día que sea papá, bueno, que vaya a ser papá, con gusto se los voy a compartir”, aseguró Paul Stanley.

Sin embargo, el conductor aceptó que no se está cuidando desde hace un rato, por lo que todo podría pasar, y las puertas a la paternidad no están cerradas para él:

“La verdad es que hace rato que no nos cuidamos, puede pasar en cualquier momento. Acabo de cumplir 38 años, es un buen momento, estoy contento con mi relación y con mi trabajo. Entonces, cuando se dé”, aseguró Paul Stanley.