Paola Herrera vivió un tenso momento tras un gol de Raúl Jiménez: así la insultaron los fans del Arsenal

La periodista Paola Herrera Rodríguez terminó el 2023 acudiendo a la cancha de Craven Cottage para expresarle su apoyo al mexicano Raúl Jiménez, quien juega con el Fulham FC; sin embargo, no todo terminó como ella esperaba.

Paola Herrera vivió tensos momentos tras ser agredida por los fans del equipo rival, el Arsenal, luego de que Raúl Jiménez se luciera con un gol que le permitió al Fulham FC obtener una victoria de 2-1 que para nada agradó a los aficionados de los “Gunners”.

Fue en el partido del pasado 31 de diciembre que la comunicadora Paola Herrera realmente sintió miedo de celebrar el gol de Raúl Jiménez en la Premier League debido a la agresiva actitud con la que algunos fans comenzaron a hablarle; incluso, hasta recibió amenazas.

LA AFICIÓN DE LOS “GUNNERS” AMENAZÓ A PAOLA HERRERA: ASÍ FUE EL TENSO MOMENTO

Fue a través de su cuenta de TikTok que Paola Herrera Rodríguez le contó a sus seguidores cómo fue el terrible momento que la hicieron pasar los aficionados de los “Gunners” durante el partido de Raúl Jiménez.

“Yo emocionada comencé a agitar mi bandera, lo que provocó que la afición del Arsenal me gritara todo el partido, insultos terribles”

En la breve grabación, se puede ver a Paola Herrera llegando al estadio Craven Cottage envuelta en una bandera de México, dispuesta a expresarle todo su apoyo a Raúl Jiménez:

“En esta ocasión dejé mi profesión de periodista a un lado y me fui al estadio de Fulham FC. Soy mexicana y en el terreno de juego iba a jugar un mexicano, Raúl Jiménez”, narró la comunicadora.

Sin embargo, de un momento a otro todo empeoró debido a la furia de los aficionados del equipo rival:

“En el minuto 25, Raúl Jiménez marcó un gol y yo emocionada comencé a agitar mi bandera, lo que provocó que la afición del Arsenal me gritara todo el partido, insultos terribles, incluso, me amenazaron que me iban a esperar a la salida del Estadio y aunque otros me defendieron, no fui capaz de voltear del miedo que me dio”, dijo la comunicadora, quien resaltó que el incidente no pasó a mayores.

“Afortunadamente, no pasó nada más”, concluyó Paola Herrera.