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Pablo Montero le roba un beso a Natalia Alcocer en La Granja VIP: ¿es un acto romántico o acoso?

La cercanía de Montero y Alcocer es cada vez más polémica dentro del reality show

Octubre 17, 2026 • 
Alejandro Flores
pablo mnetro beso natalia alcocer.jpg

Pablo Montero y Natalia Alcocer

Instagram LG VIP

Pablo Montero y Natalia Alcocer siguen construyendo un romance de reality show dentro de La Granja VIP.

Ellos se conocieron hace 20 años y según la historia que ha narrado Natalia, Pablo intentó conquistarla llevándola a los palenques, donde le dedicaba canciones y le regalaba flores.

“Era yo una princesa”, cuenta Natalia, quien sin embargo rechazó los embates de Pablo. “Estaba yo muy chiquita”, dijo.

Dentro del reality, han pasado de los coqueteos a las caricias pero hasta antes de este sábado, Natalia siempre lo había mantenido en la zona de amigo y rechazaba las expresiones de amor explícitas.
Pablo incluso le pidió dormir juntos en una cama pero ella no quiso.

El robo del beso

Su cercanía, no obstante, es cada vez más evidente. Y este sábado llegó al límite del robo de un beso.
Natalia tenía una molestia en uno de los ojos y Pablo decidió darle un consejo: “Ciérralos y no los abras porque está muy irritado”.
Ella obedeció y en cuanto se quedó a ciegas, Montero se acercó hasta robarle un beso.

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Natalia reaccionó con una mezcla de enojo y resignación. Pablo se le acercó otra vez y le susurró: “Fue con todo mi amor”.
Alcocer lo rechazó: “Pero te había dicho que hasta que fuéramos novios”.

Un beso jamás se roba

Si bien en el pasado se consideraba romántico, actualmente se sabe que ‘robar un beso’ es una falta de respeto a la persona que no expresó su consentimiento previo.
El Consejo Ciudadano MX advierte que “un beso jamás se roba, siempre requiere consentimiento”.

“Si alguien cruzó tus límites o viviste una situación de imposición, en El Consejo te orientamos con apoyo confidencial en el chat de confianza 5555335533

El artículo 179 del Código Penal de la CDMX establece que el acoso y hostigamiento sexual pueden configurarse como delitos.

El Artículo 13 acota que el acoso sexual es una forma de violencia sexual en la que hay un ejercicio abusivo del poder; se expresa en comportamientos verbales o físicos de índole sexual y connotación lasciva, que violan la integridad y la libertad psicosexual de las personas; son conductas indeseadas y ofensivas para las personas que las reciben.

La Granja VIP Pablo Montero Natalia Alcocer
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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