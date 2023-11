¡No soportó! “Tío” Pedrito Sola se le va a la yugular a Christian Chávez por sus looks.

Si la actual gira de RBD se ha destacado por algo, además de por ser la más exitosa de la agrupación, es por la polémica que han generado sus integrantes en cada uno de sus shows.

Críticas buenas y no tan buenas han desatado los vocalistas de la agrupación mexicana ya sea por sus acciones o expresiones dentro y fuera de los escenarios en su tour de regreso a la escena musical.

Uno de los que más “hate” ha propiciado es Christian Chávez, pues su forma de vestir no ha sido bien vista por el público.

El conductor de Ventaneando, “tío” Pedrito Sola, fue uno de quienes fustigó con fuerza y sin titubeo a Christian Chávez, quien abiertamente expresa su orientación sexual.

“Ya me parece una cosa horrible”, expresó Pedro Sola durante una emisión del programa de espectáculos de Azteca Uno. El presentador opinó sobre uno de los últimos look de Christian en el que usó un sostén con unas guitarras inspirado en un traje de Thalía.

En el mismo programa aclaró; “Él (Christian) me cae perfecto y me gusta mucho lo que hace como actor y todo, pero de repente creo que, por ejemplo, este atuendo copiándole a Thalía no me gusta”, dijo.

¿A quién le das la razón?