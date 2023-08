¡No lo invitaron! “El Burro” Van Rankin revela a quién más dejaron por fuera del aniversario de HOY

Los 25 años del matutino más visto de la televisión mexicana no pasaron desapercibido. La producción de HOY botó la casa por la ventana e invitó a la gran mayoría de las figuras que han hecho parte del programa.

La gran parte de los conductores que han pasado por las filas del matutino a lo largo de las dos décadas y media, así como periodistas, colaboradores y productores, se dieron cita en “La Fábrica de Sueños” para formar parte de la emisión conmemorativa del programa.

Sin embargo, hubo quienes no dijeron presente por diversas razones. Uno de ellos, fue el conductor Jorge, “El Burro”, Van Rankin, quien hasta hace algunos meses perteneció a la plantilla de HOY.

Al gran festejo que organizó la producción del matutino el pasado 3 de agosto, en el que transmitieron desde el foro 2 de Televisa San Ángel, no fue requerido el examigo de Luis Miguel. Quien sí acudió fue Doña Silvia Pinal; elegida como la madrina de honor del aniversario.

“No me invitó el señor Benítez. Los únicos a los que no invitaron fue a Adame y a mí; fueron siete años de mi vida ahí”, comentó “El Burro”, durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, y aclaró que no estaba vetado de la empresa.