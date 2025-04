No es Angélica Rivera... Habla Yare Santana, la verdadera novia de Diego Klein: “Estoy muy feliz con él”

En la premier de la película Loco por ella, Yare Santana asistió orgullosa para aplaudir el trabajo de Diego Klein, el actor que debuta como protagonista en el cine y que, definitivamente, la trae perdidamente enamorada.

Sonriente, nerviosa y muy contenida a la hora de responder los cuestionamientos de la prensa, la actriz cubana admitió que flechó al galán del momento.

“Estoy muy feliz por él, en nuestro caso, la comunicación ha sido lo más importante, así que nada podrá desestabilizarnos mientras hablemos las cosas y entendamos cómo funciona el medio”, dijo la actriz a TVyNovelas durante su paso por la alfombra roja.

Para ella, acompañarlo en los eventos que marcan su carrera ha sido fundamental, pues se considera una novia leal que siempre está cuando él más la necesita. A la intérprete egresada del CEA, la polémica no le preocupa, pues tiene claro el tipo de hombre con el que comparte su vida.

“Somos muy profesionales, hablamos mucho y eso debe ser prioridad en una relación de pareja, de amigos, de familiares. Lo que importa es que en este momento estamos muy bien”.

Yare dejó Cuba hace 10 años cuando se vino a México a perseguir sus sueños en la actuación, pues en su país las posibilidades de crecer y triunfar en la industria son muy limitadas por la situación política y social que afecta a la isla.

“Ha sido un camino hermoso, México es un país que me abraza, la verdad es que me ha tratado con muchísimo cariño y yo también lo he respetado, he tratado de que ese sentimiento sea recíproco, por eso poco a poco he dado pasos sólidos, me he encontrado con gente maravillosa que me ha dado su mano y he aprendido muchísimo, por eso estoy contenta”.

En cuanto a los viajes que hace a La Habana para reencontrarse con sus parientes así se expresó: “Trato de ir, por lo menos, una vez al año, tengo mucha familia allá, me gusta ir a ver a mis abuelitos y recargarme de amor”.

“DIEGO ES UN HOMBRE MUY BIEN PREPARADO”

Durante nuestra conversación, la actriz de 31 años que ha demostrado su talento en producciones como El vuelo de la victoria, Sin miedo a la verdad, La reina soy yo, El Dragón y Pasión de gavilanes, manifestó su emoción ante el próximo estreno de la tercera temporada de la serie Mujeres asesinas en la plataforma de streaming ViX, formando parte del grupo de protagonistas que integra Angelique Boyer, Scarlet Gruber, Bárbara de Regil, Azul Guaita, Mar Sordo, Cassandra SánchezNavarro y Eileen Yáñez.

“Es un personaje que me retó completamente porque lo que hago ahí como actriz nunca lo había hecho, tuve una preparación bastante sólida, fuerte, pero creo que va a ser muy interesante el capítulo”.

Cometer un crimen en la ficción la llevó a hacer una reflexión: “Yo creo que cualquier personaje implica una dedicación y una profundidad, pero en estos casos que son circunstancias y situaciones tan extremas hay que hacer un análisis más profundo, a veces se carga uno con esa energía y sí es un proceso difícil”.