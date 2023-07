Niurka y la poderosa razón de su verdadera amistad con Gloria Trevi

Con la reciente visita de Gloria Trevi en La Casa de los Famosos México, las redes explotaron al ver el gran abrazo con el que saludó a Emilio Osorio, hijo de su amiga Niurka Marcos, y dicho acto terminó por confirmar la amistad que la cantante mantiene con la vedette nacida en Cuba.

Recordemos que en 2014, Niurka declaró: “Gloria Trevi es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos”; sin embargo, el público lo tomó a burla e incluso la señaló de mentirosa, pues no existían pruebas sobre el lazo que las unía.

Para febrero de este 2023, luego de que internautas pusieran en duda la amistad de ambas famosas, Niurka se convirtió en la invitada de honor en un concierto que Gloria ofreció en Mérida, Yucatán, dejando claro que ambas son muy unidas.

“En la fiesta con la raza de Mérida, aquí está mi amiga personal Niurka Marcos”, expresó Gloria Trevi antes de invitarla a subir al escenario y hacer que “Mamá Niu” rompiera en llanto ante la aclamación de los miles de asistentes que les gritaban con euforia.

Niurka y Gloria Trevi: la poderosa razón de su amistad

Esa misma noche, Gloria Trevi reveló la poderosa razón de su verdadera amistad con Niurka: “Yo la quiero mucho, porque cuando yo estaba en un hoyo negro y mucha gente pensaba que no me iba a levantar, ella creyó en mí, me puso su hombro, dio la cara, cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme, te señalaba de loco (los fans) y a ella también, te amo”, expresó Trevi mientras ambas lloraban.

“Solo quiero pedirle a la vida que tengamos Gloria longevita, ¡te necesitamos! ¡Te amo!”, respondió Marcos con lágrimas en los ojos y sumamente emocionada con la muestra de cariño de su amiga.