¡Ni Nodal se lo esperaba! El sorprendente futuro que le depara a Cazzu tras arrasar en México, según Mhoni Vidente

Cazzu logró lo que Pati Chapoy no creía: dos sold outs en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México , lo que la llevó a ampliar su gira por el país. Según Mhoni Vidente, esto es una recompensa a la paciencia que ha tenido en medio de la polémica por su separación de Christian Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Cazzu?

La famosa astróloga afirmó que el comentario de la conductora de Ventaneando fue equivocado, y que este éxito demuestra que nunca hay que subestimar a los artistas.

En ese sentido, Mhoni visualizó el futuro de la cantante de “ Nena Trampa ” y advirtió que lo mejor para ella es “mantenerse al margen”. ¡¿Qué es lo que le espera?!

“Yo fingía locura; ella tiene que mantenerse al margen en cuestiones del amor, porque ya tiene novio (...) Espero que ya no haya tanta polémica”, declaró.

Eso sí, según la pitonisa cubana, ninguno de los involucrados se librará de las críticas y señalamientos: “Vienen más”, advirtió.

Cazzu ya confirmó una tercera fecha en la CDMX y añadió conciertos en Mérida (22 de octubre) y Puebla (24 de octubre), y Guadalajara y Monterrey siguen vigentes. ¿Logrará llenar todos los recintos?

¿Cazzu y Christian Nodal están en juicio por la custodia de su hija Inti?

Durante su visita exprés a México, circularon rumores sobre una supuesta batalla legal entre Cazzu y Nodal por la custodia de su hija en común, Inti. Sin embargo, estas versiones fueron solo especulaciones sin fundamento. La intérprete de “Mucha Data” aclaró que ambos mantienen una relación cordial y que su única prioridad es el bienestar de la menor.

“Que se cumplan mis derechos y que no se me niegue nada de lo que me corresponde, ni se me dificulte mi vida laboral. Esas son cosas que competen meramente a su papá y a mí. Todo lo demás no me corresponde”, declaró a medios de comunicación.

¿Cazzu odia a Ángela Aguilar?

También fue cuestionada sobre sus sentimientos hacia Ángela Aguilar. Lejos de encender la polémica, la rapera argentina aprovechó para invitar a la reflexión colectiva:

Cazzu afirma que no le guarda rencor a Ángela Aguilar. (Instagram)

“Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal hayan recaído sobre ella, y no lo apoyo en absoluto (...) Siento que uno puede cometer errores. Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco. Lo que sí me parece es que los problemas más importantes no son problemas”.

