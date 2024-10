Murió atropellada una famosa modelo de 24 años después de una fiesta: los tristes detalles

El mundo del espectáculo está de luto con la trágica muerte de la modelo Elise Hodder, que tan solo tenía 24 años de edad. Su fallecimiento se dio a conocer este martes, pero el desafortunado incidente ocurrió el domingo pasado.

Resulta que la joven promesa del modelaje fue truncada por un hombre que estaba en estado de ebriedad y bajo los influjos de la droga. En redes, quienes la conocieron, así como sus familiares, no pudieron creer lo qué pasó. ¿De qué murió Elise Hodder?

¿Cómo murió Elise Hodder, la modelo australiana de 24 años?

Elise Hodder murió atropellada por un hombre que estaba en estado de ebriedad, según los primeros informes de la prensa. Y es que, la joven y sus amigos salían de una fiesta que duró toda la noche cerca del Sir Zelman Cowen Park, en Australia, pero fueron sorprendidos por el auto que iba en reversa a exceso de velocidad.

La modelo murió al instante, y sus acompañantes resultaron con heridas graves; solo uno de ellos salió ileso.

Elise Hodder quedó atrapada bajo el auto y murió en el lugar. (Instagram @j.ackso__n)

El hombre que conducía el automóvil, de 23 años, fue arrestado por la policía, pero fue liberado bajo fianza y espera un juicio.

Los amigos de Elise quedaron devastados por la triste noticia y publicaron un comunicado para despedirse de ella. “Nuestro ángel guardián para siempre. Nos fuiste arrebatada el 13 de octubre; sin embargo, te hemos sentido con nosotros todos los días desde entonces”.

¿Quién era Elise Hodder, la modelo que murió atropellada?

Elise Hodder era una joven modelo de 24 años que tenía una carrera en ascenso, pues había trabajado con la revista de moda “Vanguard Magazine”, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nueva York.

Aunque en Instagram contaba con una pequeña cantidad de seguidores, eran fieles a la joven y seguían su día a día en el mundo de la belleza.

La familia de Hodder contó a “ABC” como una persona con “una hermosa alma” y un “resplandor que conmueve al mundo”. Se dijeron orgullosos de su trabajo y ahora piden respeto para despedirse de ella por última vez.

Su amigo, Jackson, también se despidió en Instagram con una serie de fotos, diciendo: “Elise Hodder, eras la persona más gentil, amable, hermosa, inteligente y divertida que he conocido. La persona más genuinamente interesada del mundo. (…) Nos rompe no poder escuchar tu risa, ver tu sonrisa o que nos muestres qué nuevos hallazgos de tiendas de segunda mano has tenido esta semana”.