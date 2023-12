Muere querido cantante en pleno concierto a los 30 años; acababa de ser papá: Video

El mundo del espectáculo se viste de luto una vez más.

El cantante Pedro Henrique falleció a los 30 años. El intérprete de música religiosa murió en pleno concierto el pasado miércoles 13 de diciembre, reportó el medio brasileño G1.

El cantante ofrecía una presentación en la Feira de Santana en Brasil, la cual era transmitida en vivo en redes sociales, cuando de repente se desplomó mientras interpretaba el tema “Vai Ser Táo Lindo”.

Pedro Henrique recibió atención médica y fue trasladado de emergencia a un hospital, pero momentos después fue confirmada su muerte a causa de un infarto fulminante.

“Hay situaciones muy difíciles en la vida, para las que no tenemos explicación. Sólo necesitamos entender que la voluntad de Dios prevalece. Era un joven alegre, un amigo de todos, el único hijo, un marido presente y padre súper dedicado. No hay pastor ni cristiano en Brasil que diga algo diferente. Creemos que Pedro tendrá un lugar prominente en el gran coro celestial… Las canciones en su voz no morirán y su legado seguirá viviendo a través de su esposa, su hija Zoé y tantas vidas que han sido y serán alcanzadas por su voz"", escribió su compañía disquera.

