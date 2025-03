Michel Duval fue acusado de robarse una pieza de lujo, pero ya salió a la luz la verdad de esta penosa situación

El nombre de Michel Duval se volvió tendencia durante los últimos días, pero no precisamente por las mejores razones, pues su popularidad se debió a que circularon rumores sobre un supuesto robo cometido por el joven artista. Ahora, la polémica podría estar a punto de llegar a su final, pues los involucrados ya dieron su versión de lo sucedido y finalmente se supo qué fue exactamente lo que pasó, una verdad que generó opiniones divididas.

¿Michel Duval se robó una chamarra? Esto dijo el propietario sobre el ‘hurto’

Durante una reciente charla con los medios y retomada por TVyNovelas, Pedro Montiel negó rotundamente haber sido él quien empezó con los señalamientos de robo en contra de Michel Duval. Y es que según sus declaraciones, el tema se salió de control cuando sacaron de contexto sus palabras, pues si bien había comentado sobre un incidente en el que el actor se quedó con una de sus prendas por equivocación, nunca lo apuntó directamente como “ratero”.

“Para nada tiene que ver, todo se tergiversó. Yo en ningún momento lo acusé, en ningún momento salió de mi boca la palabra ladrón. Con Michel no tengo ningún problema, lo que sucedió fue hace años. Nos fuimos de antro, y en el antro olvido yo mi chamarra, así que le hablo a Caro (la exnovia de Duval) y le pregunto si se quedó ahí. Me dice que sí y le pregunto si se la puede llevar y se la lleva. Yo me puse en contacto con ellos, mandé un Uber, pero como estaban grabando era muy difícil coordinar. Luego termina Caro con Michel y yo pierdo contacto, porque mi contacto era por ella”, explicó el productor, reiterando que si bien lleva una relación cordial con el antagonista de “Marea de pasiones”, en realidad no son amigos, sino que se frecuentaban gracias a Carolina Miranda.

¿Por qué acusaron a Michel Duval de ladrón?

Sobre cómo se habrían originado las especulaciones de que Michel Duval se robó su chamarra, que según se sabe, era una pieza firmada por Ferragamo y su valor ascendía a los 90 mil pesos, Pedro Montiel explicó que todo sería resultado de una serie de malentendidos. “Lo veo en un evento y le pregunto si se acuerda de la chamarra, me dice que sí pero que no la tiene él y yo le digo que Caro me dijo que sí se la quedó. Me dice que la va a buscar porque entre mudanzas no se acuerda, que lo va a checar en casa de su mamá y ya. No nos hemos comunicado”, apuntó el experto en moda, respaldando su versión de que él jamás acusó personalmente al hijo de Consuelo Duval de haberse quedado con sus cosas.