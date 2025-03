Acusan al hijo de Consuelo Duval de robarse una costosa chamarra: esto se sabe

Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, está bajo la lupa tras ser acusado Pedro Montiel de robarse una costosa chamarra de casi $100 mil pesos.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro, y le digo: ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’. Y me responde: ‘se la quedó Michel’”, relató en el programa Qué buen chisme.

Pedro Montiel dice que miró a Michel Duval con su chamarra en un evento público. (Instagram @pedromontieloficial @consueloduval)

Las cosas no terminaron allí. Pasó el tiempo, y cuando se encontró cara a cara con el actor de telenovelas, le pregunto sobre su artículo y le dijo que se la regresaría, pero eso nunca pasó. De hecho, según afirma Montiel, Duval usó la costosa prenda de la marca Fendi para un evento importante.

“Él la tiene. (...) Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está detrás de mí. Se me hizo de malaeducación pedírsela en ese momento”, comentó.

Luego, tras hacerse mediático. Michel fue consultado para dar su versión de los hechos, y vaya que su respuesta fue contundente.

¿Qué respondió Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, sobre la chamarra?

Michel Duval comentó a TVNotas que él no tiene la mencionada chamarra y afirmó que su ex novia, Carolina Miranda, podría tenerla en su casa, pues aquella situación ocurrió hace más de 8 años, por lo que no lo recuerda bien.

El hijo de Consuelo Duval está pasando por una crisis laboral como actor. (Instagram)

Esta situación genera intriga a los fans, ya que quieren saber qué pasó con la chamarra de 90 mil pesos, pero, sobre todo, conocer qué es lo que está pasando entre los involucrados.

Pedro Montiel no ha ofrecido más comentarios al respecto, pero en TVyNovelas, te mantendremos al tanto de nuevas actualizaciones.

