Maryfer Centeno analizó la nueva FOTO de Belinda con su novio y encontró algo inesperado

Desde hace varias semanas, la situación sentimental de Belinda y la posibilidad, cada vez más real, de que la cantante le haya dado una nueva oportunidad al amor se ha convertido en un intenso tema de debate para los internautas, quienes todavía no superaban el video en donde la rubia aparece con una reconocida figura de la política mexicana cuando apareció una nueva foto viral.

En la dulce imagen, se observa a Belinda durmiendo entre los brazos de su supuesta pareja y, como era de esperarse, Maryfer Centeno no dudó en subirse al “tren del mame” y publicó un análisis en el que dejó entrever cuál sería la situación de Belinda ahora.

¿QUÉ VIO MARYFER CENTENO EN LA NUEVA FOTO DE BELINDA CON SU SUPUESTO NOVIO?

Primero, un video captó a Belinda muy contenta al lado de su supuesta pareja en una fiesta en Huatulco, Oaxaca, y ahora salió a la luz otra presunta foto que muestra un íntimo momento de la cantante, gesto que parecería demostrar que la rubia por fin encontró a un hombre protector... o al menos eso fue lo que Maryfer Centeno vio.

“Dormir en los brazos de alguien fortalece la conexión entre dos personas”

La grafóloga más famosa de México recordó que dormir en brazos de otra persona es un gesto de extrema confianza y amor ya que, si Belinda realmente se relajó al abandonarse en los brazos de alguien más, es porque su cuerpo confía en su galán de forma inconsciente.

“Estamos muy contentos de ver que la están protegiendo, que la están cuidando, que le están dando un lugar (...) dormir en los brazos de alguien fortalece la conexión entre dos personas”, aseguró la experta en lenguaje corporal.

Este análisis, claro, no pudo estar libre de la polémica ya que Maryfer Centeno lo borró poco después de sus plataformas debido a que la foto que circuló en X sólo forma parte del inicio de un video publicado por la cuenta de “La Tía Sandra” y su origen no está verificado, ¿crees que hubo inteligencia artificial detrás o no?

🚨 BELINDA DE ROMANCE con José Luis García Parra, “El Choco”, sobrino del exgobernador Mario Marín “el gober precioso” 😱



En noviembre, Belinda publicó en Instagram:



“Belifans, después de tantas decepciones al final encontré al indicado. Nunca se conformen con cualquiera”… pic.twitter.com/pQSCqfGmco — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 7, 2025

¿QUÉ SE SABE DEL SUPUESTO NUEVO NOVIO DE BELINDA?

Cuando salió el video de Belinda al lado de un sujeto en una boda en Oaxaca, los internautas pronto identificaron al acompañante como José Luis García, una supuesta figura de la política en Puebla.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado de forma oficial y, de hecho, la cantante fue contundente en una charla reciente con el periodista Arturo González en la que aseguró que ella no le rendiría cuentas a nadie sobre su vida sentimental.

#TrasLosFamosos | ¡BOMBAZO!🔥 ¿El político José Luis García tiene una relación con Belinda? 😱 pic.twitter.com/7HvSr32qjH — VivalaviMx (@VivalaviMx) February 7, 2025

“No voy a hablar de mi vida privada y si algún día tengo una relación la mantendré para mí porque esa es mi decisión, es lo más sano. Yo me enfoco en mi trabajo, en mi música, en las cosas que yo hago”, aseguró hace unos días.