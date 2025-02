María José sufrió la pérdida de un ser querido y se lamentó con un desgarrador mensaje de despedida

María José está pasando por un momento sumamente complicado a nivel personal, esto como consecuencia de la muerte de Karen Ledezma, una de sus amigas más cercanas. Este suceso impresionó a la cantante, que se dio el tiempo de rememorar todo lo que pasaron juntas en el tiempo que tuvieron la fortuna de coincidir.

María José le dedicó una desgarradora carta a su amiga fallecida

A través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.3 millones de seguidores, María José se sinceró sobre sus sentimientos tras la muerte de Karen Ledezma, quien era su colaboradora y amiga.

“Hoy me despido de ti, con el corazón lleno de gratitud y tristeza. Al principio, tu forma de ser, de pensar y tu humor me resultaban un verdadero enigma. Pero a medida que compartimos momentos, tu lucha por la vida, siempre adornada con ese humor ngero, me enseñó lecciones que van más allá de las palabras. Te convertiste en mi cómplice en todo: en las risas y en las lágrimas, en lo absurda que es la vida y que solo nosotras podíamos entender”, inició el escrito que ilustró con algunas fotografías de sus recuerdos invaluables juntas.

Finalmente, la antigua jueza de “La Voz Kids” agradeció por la complicidad que fueron capaces de desarrollar y reconoció todas las enseñanzas que esta amistad le dejó, mismas que aseguró, atesorará para siempre.

“Esa conexión que hicimos es un tesoro que siempre voy a valorar. Gracias a ti, aprendí a disfrutar de lo más simple, y a encontrar la risa incluso en los momentos más oscuros. Ahora, con tu partida, siento que hay un vacío inmenso que nadie podrá llenar. La vida sin ti será un enorme desafío, y aunque sé que te volveré a encontrar en otra vida, extrañaré muchísimo nuestra complicidad y ese rincón especial que compartíamos. Gracias por ser tú. Siempre estarás en mi corazón. ¡Te amo!”, concluyó la intérprete de temas como “Prefiero ser su amante”.

¿Quién era Karen Ledezma?

Karen Ledezma fue una amiga entrañable de María José, a quien según los detalles disponibles, habría conocido primero como fanática, hasta que las cosas se dieron para que entre ellas se creara un vínculo muy especial. Asimismo, la joven se habría desarrollado también como colaboradora de la antigua integrante de Kabah, aunque siempre de manera discreta, pues prefería estar alejada de los reflectores.

Hasta el momento, la “Josa” no ha dado mayores detalles sobre cuáles fueron los motivos detrás de este deceso, pero sus fanáticos se han dedicado a mandarle todo su apoyo, así como de hacerle llegar mensajes de condolencia.