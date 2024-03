María Conchita Alonso confiesa que fue anórexica y bulimica: “Un novio me llamaba siempre gorda”

María Conchita Alonso admite, sin tapujos, haber tenido una vida de sexo, drogas, alcohol, “pero nunca me hice adicta a nada; mi cuerpo, mi genética no está hecha para adicciones; pero de que las he probado, ¡claro!”.

Y lo admite, así… Sin… vergüenza, como el título de su póximo show en la CDMX, en La Maraka, el 26 de abril en el que, además de cantar sus éxitos, contará de viva voz su vida, sus anécdotas, su historia personal, de por qué abandonó su triunfal carrera en Hollywood, luego de haber trabajado con figuras como Arnold Schwarzenegger, Michael Keaton, Nick Nolte, Robert Duval, Sean Penn, Nicolas Cage y muchos más…

La gente puede pensar que soy una sinvergüenza. Que no tengo vergüenza de hablar y contar mi vida y mis cosas. De uno pueden inventar cosas; mejor salgo yo a contarles.

¿Te has visto en el ojo del huracán por mentiras que algún periodista que haya dicho?

Claro, inventan; o puedo decir algo y lo tergiversan. Son muchos años que llevo haciendo esto y me he encontrado tanto con periodistas buenos como periodistas malos. Por eso, el show será una especie de bioserie en vivo y en directo. Yo no tengo problema en decir las cosas como son. Mi vida ha sido rock and roll, mi vida ha sido sexo. Mi vida ha sido drogas... Significa que lo he probado. Que lo que lo he intentado, que me ha gustado o que no me ha gustado. Obviamente no soy una alcohólica y drogadicta. Imposible que sea eso, estando yo hoy en día donde estoy, la posición que tengo en la vida y siendo como soy. Y fíjate que he tenido la suerte de que yo no tuve ningún tipo de adicción. No me enganché en lo absoluto.

Yo probaba lo que me ha dado la gana. He hecho todo lo que me ha dado la gana, pero mi sangre no tiene adicción. Puedo estar con amigos, tomando la copa y cuando ellos ya no pueden parar de beber yo digo: “basta; ya no quiero”. O sea, una cosa es por disfrutarlo, y otra que mucha gente bebe o se droga para evadirse. En mi caso yo no tenía que escapar de nada, yo me metía para divertirme, para gozar y mi cuerpo decía “ya, basta”.



Hay gente que le pasa con la comida; van por una rebanada y terminan con la pizza entera.

Pero ahí sí soy distinta, con lo de la comida, porque yo pasé por la anorexia y por la bulimia. Entonces cuando uno tiene eso...

¿En qué etapa de tu vida?

Cuando estaba promocionando mi disco de Acaríciame, cuando apenas había salido mi primera película protagonista con Robin Williams, fíjate en el momento.

¿Sentías que tenía sobrepeso?

No. Fue porque tuve un novio que me decía “estás gorda, estás gorda; mira ¡qué horror!” Y era una época en la que yo hacía cinco o seis clases al día de ballet, de jazz, de gimnasia. Estaba perfecta, pero él, siendo un músico excelente, no le estaba yendo bien y me veía que yo estaba protagonizando con Robin, viajando a nivel internacional, promocionando Acaríciame, entonces desquitaba su frustración conmigo y yo me la creí y dejé de comer.

¿Tuviste que ir a terapia para entenderlo?

Sí necesité ayuda de un doctor porque estaba en Nueva York, era cuando estaba promocionando todo esto. Entonces yo tenía almuerzos, o sea, comidas con fans, cenas con fans… Porque uno empieza y vomitas una vez al día y no se sabía lo que era la bulimia, no tenía nombre y decía “¡guau, qué increíble; puedo comer y luego botarlo!”. Entonces, estoy en Nueva York, llamo a una amiga y le digo “me estoy muriendo, porque me empiezo a ver punticos reventados aquí en toda la cara”. Y me acostaba y sentía como un cuchillo que me estaba rompiendo el esófago. Ella me mandó a este doctor en Los Ángeles, un doctor para la obesidad y para la delgadez. Y él me mandó pastillas para la ansiedad, que fue lo que me ayudó. O sea, media en la mañana, media por la tarde, una completa en la noche y poco a poco me fui... y si yo fuese una persona adictiva no hubiera podido salirme tampoco de esas pastillas. Pero yo te digo, yo no soy una persona adictiva.



De tanta acidez por el vómito.

De la acidez… Con los años, estaba yo protagonizando Broadway “El beso de la mujer araña” y me tuvieron que operar de las encías por eso, por el ácido.

Oye, ¿no te afectó las cuerdas vocales?

No me afectó.

¿Qué te gusta más: el teatro o el cine?

Me gusta más el cine, porque queda de por vida. Te ves gigantesca... Y el teatro me gusta, pero me cansa.

¿Te gusta Peso pluma?

No.

¿Te gusta Cristian Nodal?

Pues tampoco, pero mejor que Peso pluma Jajajajajaja. Pues sí.

Pero ya no hay Pérez Botija ni Juan Carlos Calderón…

No hay. Mira, antes yo decía la letra de mis canciones eran muy atrevidas para la época, pero eran bonitas, dulces, no eran vulgares, eran lanzadas, atrevidas, pero de una forma sutil, no fea, no vulgar, claro, para esa época, pero no se decía vulgarmente,

¿Cuándo fue la última fiesta que te pusiste?

Yo no me acuerdo porque también hoy en día me cuesta mucho ponerme fuerte, me cuesta.

¿Por qué vino esa pausa en tu carrera en el 2009?

La pausa vino porque me convertí en activista política. Me dolió ver el enamoramiento que tenía la mayoría del venezolano con Chávez y sabiendo que lo que venía era otra Cuba. No me equivoqué, no me equivoqué. O sea, Venezuela obviamente ahorita sigue estando mejor que Cuba, obviamente, pero no me equivoqué a que iba a existir lo que sabía que venía. Ya no opino de política; es una pérdida de energía total. Cuando yo abandoné mi carrera, yo estaba en la cúspide.



De las latinas en Hollywood.

O sea... Y en la música, pero como yo hago las cosas sin pensar, lamentablemente eso es un error muy grande mío. Eso es una falla.

¿Te arrepientes?

Me arrepiento de cómo lo hice. Claro que sí, porque yo pude haber seguido subiendo de nombre. La voz se escucha más, no lo pensé. Me guie por el corazón.