El emotivo mensaje con el que María Chacón despidió a su padre en redes sociales

Chacón no brindó demasiados detalles sobre el fallecimiento de su padre, aunque no dudó en calificarlo como un “guerrero” en el post que acompañó con tiernas fotografías y un video que explaya los hermosos momentos familiares que ambos pasaron en varias etapas de su vida.

¿Cuál fue el tierno mensaje que María Chacón dedicó a su padre con motivo de su fallecimiento? Aquí en TVyNovelas te contamos los detalles.

EL TIERNO MENSAJE CON EL QUE MARÍA CHACÓN DIJO ADIÓS A SU PAPÁ

El extenso mensaje de María Chacón en Instagram no podía ser más enternecedor: “No puedo creer que no te volveré a abrazar. Te extrañare toda la vida. Nuestras pláticas, tu chistes que siempre me hacían reír a carcajadas, tus dibujos, tus mensajitos de amor, tu cangrejito playero, tu piojito, nuestras aventuras y todo lo que eras. Un año luchaste como nadie, fuiste un guerrero hasta el último momento y siempre te estaré agradecida de que pasamos tus últimos momentos juntos”, se lee.

La última parte del mensaje encierra una bella despedida que seguramente despertó emociones en más de una persona: “Te quedas también en el corazón de todas las personas que tuvieron oportunidad de conocerte y/o trabajar contigo. Siempre con una sonrisa, talentoso, alegre y siempre noble. Dejaste huella papi y por eso siempre serás inmortal”, concluyó la actriz en su post.