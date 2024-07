Mar de Regil presumió un elegante accesorio que hizo reír a sus haters, ¿de qué se trató?

No es la primera vez que la hija de Bárbara de Regil se viraliza por diversos motivos: desde los polémicos videos que protagoniza con su mamá hasta su curiosa incursión en el arte ; sin embargo, en esta ocasión la joven dio de qué hablar en Instagram por otros motivos.

Esta vez, todo se desató porque Mar utilizó su cuenta de Instagram para presumir el nuevo accesorio que complementará su look: un hermoso bolso de la marca Prada cuyo diseño, sin embargo, dejó mucho qué desear a decir de los usuarios que vieron el video de unboxing.

¿CÓMO ES EL BOLSO NUEVO DE MAR DE REGIL?

A través de su Instagram, Mar de Regil desenvolvió su bolso Prada y le mostró a sus más de 2.8 millones de seguidores todos los detalles del accesorio: desde los compartimientos interiores hasta la textura de la tela tanto del forro como del exterior.

“Estoy muy emocionada porque me mandaron la bolsa ideal para verano”

“Estoy muy emocionada porque me mandaron la bolsa ideal para verano (…) se me hace espectacular”, dijo la joven en la grabación que hasta el momento acumula más de 18 mil 500 Me Gusta.

“No saben las ganas que tengo de irme a la playa para estrenar esta belleza”, expresó Mar en el video; sin embargo, sus fans no quedaron muy contentos ya que consideraron que el diseño del bolso es muy sencillo para su estratosférico precio e, incluso, le aconsejaron que fuera a Acapulco ya que las artesanas del puerto venden artículos parecidos mucho más baratos.