Majo Aguilar exige que dejen de criticar a su prima Ángela Aguilar: “Es muy gacho”

Tan talentosa como criticada, así es Ángela Aguilar. La cantante tiene a ser blanco constantemente de críticas y comentarios despectivos en las redes sociales.

Sea por su forma de vestir, por cómo canta, ser hija de Pepe Aguilar o simplemente por comentarios que ha hecho, la joven es víctima de incesante hate por el público.

Ahora, es su prima Majo Aguilar, quien ante los ataques en contra de Ángela y la dinastía Aguilar, suplicó a los cibernautas y a la sociedad en general que cesara el odio hacia ella y su familia.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Majo fue consultada sobre su opinión al respecto del hate en redes sociales y ella sin titubeos fue tajante en su respuesta.

“A mi no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia, yo puedo entender que alguien les puede caer mal, les puede caer bien, no apoyo eso, no me gusta (…) a mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia”, expresó Majo.

La famosa comentó que se “sentía gacho” ser blanco de críticas y que entre ella y su prima no había ningún tipo de competencia entre ellas. “Soy una persona muy sensible y todo esto me afecta y me duele”, dijo.