Lucerito Mijares revela cómo anda en el amor

Lucerito Mijares está a punto de debutar profesionalmente como actriz y cantante en el musical “El Mago”, producido por Juan Torres en el teatro Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

La súper producción tiene en su elenco a Eugenio Montesoro y María del Sol como los actores de mayor trayectoria pero el debut de Lucerito acapara los reflectores por pertenecer a una familia exitosa y popular.

La hija de Lucero y Mijares asegura, de hecho, que no tiene un amuleto que la acompañe al teatro pero que su mayor apoyo es la presencia y apoyo de sus padres.

“El tener su apoyo es mi amuleto y tenerlos aquí es algo que agradezco mucho porque me han apoyado tanto en este proceso”.

Lucerito Mijares ha estado como invitado en algunos de los conciertos de la gira conjunta de Lucero y Mijares. Sus interpretaciones han sido aplaudidas y alabadas por las condiciones y calidad de su voz.

Además, la debutante siempre ha soñado con convertirse en estrella del teatro musical.

Ahora, además, respondió si tiene novio o está en condiciones y ganas de comenzar un romance.

“La verdad es que ahorita no (tengo pareja) pero pues el que se quiera apuntar... que llame ya”.

También habló sobre las características que debe tener ese hombre que llame a su corazón:

“Que esté guapo pero que primero sea buena persona que tenga buen corazón, que sea fiel, que tenga un pelazo que tenga una sonrisa preciosa y que me quiera por quien soy y no: ‘te quiero por ser la hija de Mijares’, que no le importe mucho”.