Lorena Meritano reveló los aspectos más tóxicos de su noviazgo con Yolanda Andrade: ‘Me cacheteó'

Lorena Meritano le compartió a Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino los aspectos más violentos de su relación con Yolanda Andrade y que la orillaron a terminar el noviazgo que sostenía con ella.

La actriz y conductora de televisión aclaró que, si bien ella se considera una mujer heterosexual, en algún momento de su juventud tuvo la inquietud de experimentar y por ello quiso darse la oportunidad de salir con Yolanda Andrade para conocerla mejor.

El noviazgo entre Yolanda Andrade y Lorena Meritano fue fugaz y estuvo marcado por las adicciones a las drogas que en ese momento experimentaba la conductora de Montse & Joe, lo que la hacía caer en conductas violentas que acabaron por alejar a Meritano, sobre todo luego de un episodio terrible que la hizo sentir mucho miedo.

“ME JALÓ DE LOS PELOS": EL PLEITO DE YOLANDA ANDRADE QUE PUSO FIN A SU NOVIAZGO CON LORENA MERITANO

“Yo nunca la vi con una sustancia, pero sí era una época de ella con un carácter que hacía cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado”, reconoció Lorena Meritano durante su charla con Gustavo Adolfo Infante en la que recordó un episodio de violencia que vivió con su expareja.

“Fue un momento muy violento. Me jalaba de los pelos. Me pegó una cachetada”

Lorena reconoció que todo se desencadenó porque le mintió a su novia: le había dicho que se iba a ir a Valle de Bravo con una amiga cuando en realidad salió de viaje con un joven argentino y ambos se hospedaron en una finca.

Meritano reconoció que la relación con el chico era una simple amistad; sin embargo, Yolanda Andrade no lo vio así: “Estábamos ahí. De repente viene entrando la Yolanda con Martha y su amigo. Casi me muero. La veo entrando cual capo”, recordó.

La modelo argentina contó que vivió momentos de pánico debido a que Andrade llegó al extremo de cachetearla y jalarle el cabello: “Fue un momento muy violento. Me jalaba de los pelos. Me pegó una cachetada. Yo la miré, pero yo no fui capaz de hacer nada”, señaló la famosa, quien también se percató de algo inquietante en el auto de Yolanda: un arma de fuego.





“Cuando llego al carro, me encuentro con algo que me dio mucho susto: una pistola”

“Cuando llego al carro, me encuentro con algo que me dio mucho susto: una pistola. Me apoyé contra la puerta y logré convencerla de que se fuera”, recordó la argentina, quien reconoció que sus amigos la ayudaron para que regresara a Argentina y, de esta manera, pudiera alejarse de Yolanda Andrade :

“Mis mejores amigos de México me compraron el pasaje a Argentina y caí en mi pueblo”, concluyó la famosa.