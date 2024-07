Lolita Ayala se dejó ver en público en un preocupante estado y su salud alarmó a todos, ¿qué tiene?

La periodista, cuya frágil de salud ha dado bastante de qué hablar en los últimos meses, no había aparecido públicamente desde el pasado 30 de junio, cuando asistió a una misa celebrada en honor de Talina Fernández , una de sus mejores amigas.

En aquella ocasión, Lolita Ayala acudió a la ceremonia con oxígeno y caminando con la ayuda de un bastón, por lo que necesitó el apoyo de su familia para desplazarse; ahora, la historia volvió a repetirse... ¿Qué dijo la periodista sobre su estado de salud?

LOLITA AYALA, CON DIFICULTADES PARA RESPIRAR Y CAMINAR

Lolita Ayala fue interceptada por varios periodistas a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y aunque la famosa se mostró un poco agotada, se dio unos minutos para hablar de su salud, al tiempo que reconoció que todavía arrastra secuelas tras sufrir un aparatoso accidente a bordo de un helicóptero en el 2015.

“Estoy coja, cuando me caí del helicóptero no me dejaron bien, me tienen que volver a operar”

En imágenes divulgadas por el programa de espectáculos Sale el Sol se aprecia cómo la comunicadora, quien arribó al lugar en silla de ruedas, con oxígeno y cubrebocas, reconoció ante los medios de comunicación que se siente bien, pero lamentablemente el accidente la dejó con una molesta cojera que no se ha podido solucionar.

“Estoy coja, cuando me caí del helicóptero no me dejaron bien, me tienen que volver a operar y ya no quiero”, aceptó Lolita, quien se mostró reticente a volver al hospital.

El cubrebocas, explicó Ayala, se trata sólo de una medida para prevenir algún contagio de COVID, mientras que el oxígeno lo necesita debido a que la altura de la Ciudad de México la afecta. Luego de esto, la periodista le hizo una desesperada petición a los medios de comunicación que siempre la rodean: