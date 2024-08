“Le tumbaron la cuenta de Instagram por contenido inapropiado": Novio de Ricardo Peralta

Ricardo Peralta cuenta con un apoyo inquebrantable fuera de La Casa de los Famosos México: el de su novio Carlos Portocarrero. La pareja, que lleva diez años de noviazgo, ha demostrado que su amor es sólido y que pueden superar cualquier adversidad juntos.

Carlos Portocarrero no ha dudado en defender a capa y espada a Ricardo, quien ha sido objeto de controversias y críticas dentro del reality show más visto de México. A través de sus redes sociales, “Charly” ha compartido mensajes de apoyo y amor hacia su pareja, destacando la fortaleza y autenticidad de Peralta. Él, quien conoce perfectamente la personalidad del influencer, desnuda por completo la intimidad de uno de los habitantes más controversiales del programa.

Acaban de cumplir diez años, ¿cómo se conocieron y se dio el romance?

Yo era fan de Ricardo desde que él comenzó su canal de YouTube de Pepe y Teo, hace poco más de diez años. Un día, él puso un tweet de que buscaba un becario y como yo soy diseñador gráfico le mandé mi portafolio y comencé a editarles videos. Luego sucede que sus roomies con quien compartía el departamento se fueron y la habitación que quedó libre, yo la ocupé. Así pasamos de ser amigos, a roomies que comenzaron a sentir cositas, luego a roomies que hacían cositas. Él dio el primer paso desde el día uno porque dijo que desde que me vio le gusté, yo venía de una relación tóxica y no quería meterme en otra relación, quería disfrutar la soltería y él pasó seis meses cortejándome y yo le paraba el tren porque yo no buscaba nada serio con nadie. Todo fluyó, hasta que nos dimos cuenta que ya no sentíamos cosas de roomie y dimos el siguiente paso a ser novios.

¿Cuál ha sido la clave para llegar juntos a los diez años?

La comunicación, la clave de toda relación es la comunicación. Somos una pareja abierta y así fue desde el principio por esta dinámica de que primero fuimos roomies que teníamos nuestras cositas con otras personas y no había ningún problema porque no había nada serio declarado entre nosotros. El día que hablamos y nos entendimos que eramos una pareja de novios, conversamos de que seguíamos como una pareja abierta. Diez años después, la comunicación ha sido clave de todo, yo me enamoré de mi mejor amigo y sigue siendo mi mejor amigo, mi cómplice, con quien comparto mi éxito, no dependemos el uno del otro, llevamos una relación de complicidad en la que nos podemos decir todo y no nos vamos a juzgar, más bien nos vamos a apoyar desde el amor.

¿Cómo describes a Ricardo Peralta?

Es una persona muy bondadosa, leal, se preocupa mucho por su familia y la cuida, hace el bien sin mirar a quien. Siempre ve el lado positivo de todas las cosas y de las personas, al contrario de ml que yo soy más desconfiado y le he aprendido a él. Es una persona que ilumina cualquier espacio con su presencia, tiene una personalidad muy magnética, carismática y con un ángel enorme. Además que es muy amoroso con sus seres queridos.

¿De qué forma lo apoyaste cuando él decide entrar a La Casa de los Famosos México?

Él suele tomar decisiones que cree él que lo pueden superar o son retadoras, pero él tiene la capacidad para manejar esos retos porque él es muy seguro de sus capacidades. Con La Casa de los Famosos México me decía que le podía jugar en contra, el hecho de que no me iba a poder ver, porque él dice que cuando tiene un día malo o algún percance, sabe que al llegar a su casa me va a ver y yo le doy paz y puede verbalizar, canalizar sus emociones y tener paz, pero en el reality eso no iba a poder ocurrir. Yo le aconsejé que estuviese tranquilo, y que buscara la forma de tener su propia paz y centro dentro de la casa y que yo le iba a mandar la mejor energía y bendiciones desde afuera. Mi mejor forma de apoyarlo es confiar en él ciegamente.

¿Era un sueño para Ricardo estar en La Casa de los Famosos?

Anhelaba el reto, quería vivir esa experiencia independientemente de si gana o pierde, para él es algo que le va a nutrir como persona.

¿Te da celos este coqueteo que tiene Ricardo con Sian?

No, al contrario, está bien guapo, me encantaría tenerlo como roomie. Siento que en la dinámica de este reality sí debes tener un desahogo emocional. Siento que le gusta jugar al enamoramiento, porque él dice que tiene novio afuera, pero le gusta Sian, pero Sian no es gay… y ese dilema en su cabeza como que le atrae y le gusta.

¿Cómo ves el desenvolvimiento de Ricardo dentro del reality?, ¿Él es realmente así como se muestra?

No se está demostrando tal cual como es en la vida real y siento que nadie es su verdadero yo dentro de la casa, si acaso son su esencia e instinto de supervivencia más primitivos. Ricardo él no es así todo el tiempo, siento que cuando él entró a la casa lo hizo pensando que él y los demás fuertes iban a dominar la casa y algo que vi que cuando todos pusieron un pie dentro de la casa todo cambió, pero ellos no lo supieron. Siento que todos se olvidaron de jugar, y de divertirse y no se dieron cuenta que tienen que bajar la guardia y aprender a conocerse entre ellos y quitarse el concepto que tenían de las redes o los medios. Siento que la presión del reality hizo que él no tomara las mejores decisiones y que él piensa que sí son las mejores decisiones.

¿Sientes que el público ha sido cruel con Ricardo?

Sí, pero siento que el público ha sido cruel con todos los habitantes. Todos tienen su gente que los apoya y todos tienen sus detractores. El apoyo es muy bonito, pero los detractores también son horribles porque se enganchan con esta parte de juego personal y se toman las cosas que suceden dentro del reality como real, y así no son sus vidas realmente, en la competencia están encerrados bajo las cámaras. Siento que el público ha sido cruel al tomar un papel de juez y verdugo y no entretenerse.

¿Qué pasó con la cuenta de Instagram de Ricardo?

No las tumbaron. La gente comenzó a reportarla hasta que Instagram la reportó. Le llegó un aviso al email de Ricardo que la cuenta había sido dada de baja por “contenido inapropiado”, pero ya se están haciendo todas las diligencias para reactivarla.

¿Cómo viviste tu entrada a La Casa de los Famosos México?

Siento que mi entrada a la casa le trajo toda esa paz que él necesitaba y que lo pudo regresar a su centro.

¿Qué mensaje le quisiste dar a Ricardo con tus palabras?

Entré a hacerle ver que dejara la coraza agresiva y recordarle que él es una persona alegre, chistosa y que regresara a eso porque la estrategia o su forma de jugar no le estaba funcionando afuera de la casa. Fue regresarlo a su centro de que él es positivo, que es una persona que concilia, que abra los canales de comunicación y que escuchara a Arath; le quise dar el mensaje de que todo era un malentendido y que no había sido con dolo.

¿Lo ves como ganador?

Sí lo veo como ganador, pero todo cambia en el juego y todo puede pasar. La verdad es que no veo a nadie claramente como ganador porque todo es cambiante. Aunque sí tengo mis favoritos como Ricardo, Karime y Briggitte, pero a todos los veo como ganadores.